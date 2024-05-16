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Выходные в Липецке: силачи будут двигать машины, кино на свежем воздухе и подарок от GOROD48
А знаете ли вы, что на Центральном пляже испытывали гидросамолеты, а самым благоустроенным был пляж ЛТЗ?
Общество
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44 минуты назад
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Выходные в Липецке: силачи будут двигать машины, кино на свежем воздухе и подарок от GOROD48
Представляем вам программу наступивших выходных.
Выходные пройдут без палящей жары, оба дня температура составит 25-27 градусов. В субботу местами ещё возможны небольшие дожди, в воскресенье – сухо.
Отключение воды
8 июня с 10:00 и до окончания ремонтных работ останутся без холодной воды жители улиц Богдана Хмельницкого, 2, 2а, 3, 3а, 4, 6, 8, 10; Депутатской, 80, 83, 85, 90, 92, 92а, 94а; Папина, 17, 17а, 19б; переулка Вишнёвого, 1а.
Такие же временные трудности испытают и в частном секторе на улицах Володарского, Воровского, Депутатской, Чкалова, в переулках Верещагина, Вишнёвом, Даргомыжского, Фруктовом.
Отключение света
Без электроэнергии липчан оставят в субботу, 8 июня – на срок не более 3-х часов в промежутке с 8:00 до 18:00 на улицах 9-го Мая, Адмирала Макарова, Волжской, Дзержинского, З.Космодемьянской, И.С. Бурлакова, Лермонтова, Лесопарковой, Н.К. Крупской, М.Расковой, М.Светлова, Озёрной, Парковой, Патриотической, Писарева, Циолковского, Ярославской, на проспекте мира и на площади Мира.
На воскресенье отключения не запланированы.
На день рождения к императору (0+)
На выходных в Липецке пройдёт немало мероприятий под открытым небом, но одним из самых ярких станет празднование Дня рождения первого российского императора Петра I.
Оно состоится в воскресенье, 9 июня, в 20:00 в путевом дворце Петра I в Нижнем парке. По слухам, заглянуть на торжество планирует и сам двухметровый царь, основатель Липецка и Санкт-Петербурга.
Не обойдутся выходные и без концерта национальной песни. 8 июня в 16:00 в Липецкой областной универсальной научной библиотеке выступит ансамбль «Русская песня».
Приглашают всех желающих, стоимость билета – 100 рублей.
Комедия (16+)
Липецкие театры потихоньку готовятся к отпуску, спектаклей становится меньше, но тем не менее в июне сцены ещё не пустует.
В субботу, 8 июня, в 18:00 Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) покажет комедию «Новый год по-французски» по пьесе французского драматурга и режиссёра швейцарского происхождения М. Камолетти.
Бернар и Жаклин, - счастливая супружеская пара, но у каждого из них есть свой секретный роман. Судьба сводит их всех в одном доме, где им приходится изобретать оправдания и истории, чтобы скрыть свои тайны. В конце концов, ситуация становится еще более запутанной...
Трагедия (16+)
А в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) единственный спектакль на выходных пройдёт 9 июня в 17:00 – «Земля Эльзы» по пьесе отечественного драматурга Ярославы Пулинович.
Между овдовевшей Эльзой и ушедшим на пенсию учителем географии Василием, вспыхивает настоящая любовь. Герои спектакля прожили непростую жизнь, в которой боли и горестей оказалось гораздо больше, чем мгновений радости, и поздняя влюблённость становится для них последним огоньком надежды. Долгожданное счастье так близко: выйти замуж за любимого человека в красивых розовых туфельках, читать книги на чердаке под покрывалом, продать опостылевший дом и отправится в кругосветное путешествие. Однако такой неожиданный «роман» весьма не по нраву детям Эльзы и Василия. Отпрыски видят в их любви угрозу своему материальному благополучию, поэтому решают разлучить возлюбленных.
Внимание! Спектакль идёт 2 часа 50 минут.
Кино под открытым небом
Погода наконец-то погода позволила возобновить летние бесплатные показы фильмов на выходных по вечерам на большом экране липецкого Городища.
8 июня в 20:00 покажут фильм «Человек ниоткуда». Россия, 2023. Фантастика. Режиссёр Ренат Давлетьяров (12+).
В 1960 году состоялся засекреченный запуск ракеты, предшествовавший первому полету человека в космос. Корабль космонавта Кима Кириллова получает повреждения прежде, чем успевает выйти на орбиту. Придя в себя, Ким понимает, что попал в 2023 год, и судя по всему — это его будущее. Ему сложно принять новую реальность, и он почти ничего не помнит о своей жизни до полета в космос. Единственное его воспоминание — образ девушки из прошлого, которую он встречает в современной Москве. Он знает её, а вот она его — нет. Рейтинг фильма на «Кинопоиске» - 5,9.
В ролях: Александр Метёлкин, Варвара Комарова, Ирина Медведева, Александр Жигалкин.
9 июня в 20:00 липчане смогут увидеть кино «У самого белого моря». Россия, 2022. Драма. Режиссёр Александр Зачиняев (12+).
История о мальчике Сане, воспитаннике дома-интерната на Крайнем Севере. Его отец утонул в Белом море, и однажды детская непримиримость и жажда справедливости приводят ребенка на маленький остров. Сане придется столкнуться с местным отшельником и даже полицией, но, главное, подросток бросит вызов самой стихии. Рейтинг на «Кинопоиске» - 6,4.
В ролях: Борис Галкин, Александр Манец, Дмитрий Куличков, Елена Махова.
Парки и общественные пространства
Конечно, немало событий пройдёт и в парках Липецка. Предлагаем вам графическую афишу от МАУК «Культурные пространства Липецка».
По настоящему мощное зрелище ждёт липчан, пришедших 8 июня в 12:00 в Нижний парк – здесь состоится Кубок России по силовому экстриму STRONGMAN 2024.
11 силачей на глазах публики будут двигать грузовики, поднимать квадроциклы и тяжёлые покрышки, метать огромные брёвна и т.д. Порой кажется, что сила атлетов находится далеко за гранью человеческих возможностей. Титулованных участников будет немало: например, 136-килограммовый Дмитрий Самойлов из Белгорода. В 2023 году вошёл в ТОП-10 самых сильных людей России, победитель открытого Кубка Москвы-2023 и матчевой встречи Россия-Беларусь-2023.
Посмотреть за соревнованиями уникумов можно бесплатно.
Музыка выходного дня
С сегодняшнего дня наша редакция начнёт вносьть и свою лепту в хорошее настроение липчан на выходных самым эффективным и действенным способом – с помощью музыки. По субботам м будем публиковать музыкальные видео от липецких артистов, причём не все подряд, а только действительно стоящие номера, прошедшие строгий отбор в редакции.
Сегодня представляем вам популярную песню «В кейптаунском порту» в исполнении солисток Липецкой государственной филармонии Василины Бережной, Анастасии Пименовой и Анастасии Зайцевой. Три поющие красавицы – что может быть лучше в начале выходных?
Дорогие липчане! Выходные обещают быть невероятными и весёлыми. Желаем вам отлично отдохнуть, но при этом рекомендуем поглядывать одним глазком и за окружающим миром, который в наше время нельзя оставлять без присмотра. Следить за новостями проще всего на GOROD48 – всего лишь пара минут чтения информационной ленты сделает вас информированным человеком, от глаз которого не укроется ничего интересного и полезного. Регулярное чтение сайта, который неспроста называют электронным именем Липецка – признак современного человека. Ждём вас 24/7 снова и снова.
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