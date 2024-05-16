Выходные в Липецке: силачи будут двигать машины, кино на свежем воздухе и подарок от GOROD48

Представляем вам программу наступивших выходных.

Выходные пройдут без палящей жары, оба дня температура составит 25-27 градусов. В субботу местами ещё возможны небольшие дожди, в воскресенье – сухо.











8 июня с 10:00 и до окончания ремонтных работ останутся без холодной воды жители улиц Богдана Хмельницкого, 2, 2а, 3, 3а, 4, 6, 8, 10; Депутатской, 80, 83, 85, 90, 92, 92а, 94а; Папина, 17, 17а, 19б; переулка Вишнёвого, 1а.







Такие же временные трудности испытают и в частном секторе на улицах Володарского, Воровского, Депутатской, Чкалова, в переулках Верещагина, Вишнёвом, Даргомыжского, Фруктовом.















Без электроэнергии липчан оставят в субботу, 8 июня – на срок не более 3-х часов в промежутке с 8:00 до 18:00 на улицах 9-го Мая, Адмирала Макарова, Волжской, Дзержинского, З.Космодемьянской, И.С. Бурлакова, Лермонтова, Лесопарковой, Н.К. Крупской, М.Расковой, М.Светлова, Озёрной, Парковой, Патриотической, Писарева, Циолковского, Ярославской, на проспекте мира и на площади Мира.









На выходных в Липецке пройдёт немало мероприятий под открытым небом, но одним из самых ярких станет празднование Дня рождения первого российского императора Петра I.









Оно состоится в воскресенье, 9 июня, в 20:00 в путевом дворце Петра I в Нижнем парке. По слухам, заглянуть на торжество планирует и сам двухметровый царь, основатель Липецка и Санкт-Петербурга.





Не обойдутся выходные и без концерта национальной песни. 8 июня в 16:00 в Липецкой областной универсальной научной библиотеке выступит ансамбль «Русская песня».









В субботу, 8 июня, в 18:00 Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) покажет комедию «Новый год по-французски» по пьесе французского драматурга и режиссёра швейцарского происхождения М. Камолетти.











А в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) единственный спектакль на выходных пройдёт 9 июня в 17:00 – «Земля Эльзы» по пьесе отечественного драматурга Ярославы Пулинович.



















11 силачей на глазах публики будут двигать грузовики, поднимать квадроциклы и тяжёлые покрышки, метать огромные брёвна и т.д. Порой кажется, что сила атлетов находится далеко за гранью человеческих возможностей. Титулованных участников будет немало: например, 136-килограммовый Дмитрий Самойлов из Белгорода. В 2023 году вошёл в ТОП-10 самых сильных людей России, победитель открытого Кубка Москвы-2023 и матчевой встречи Россия-Беларусь-2023.















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