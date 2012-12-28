Реку Воронеж загрязняли сточными водами

В сбрасываемых с очистных сооружений сточных водах установлено значительное превышение концентраций различных веществ: таких как аммония ион, азот, железо, марганец, медь, нитраты, фенолы и другие.

Ещё одно нарушение, связанное со сбросом сточных вод, выявили в селе Боринское Липецкого округа. Там местные жители пожаловались на гибель рыбы в реке Белоколодец. Факт гибели рыбы не подтвердился, но рядом с указанным местом был обнаружен принадлежащий ОАО «АО Аврора» колодец (коллектор), из которого сточные воды стекали в овраг, а потом с талыми водами попадали в реку. Анализ проб сточных вод также показал превышение в них нормативов растворенного кислорода, нитрит-иона, железа, марганца и меди.



Должностное лицо предприятия привлечено к административной ответственности по части первой статьи 8.13 КоАП РФ — назначен штраф в 20 тысяч рублей. А в адрес руководителя ОАО «АО Аврора» было внесено представление: сейчас нарушения уже устранены, ещё два должностных лица предприятия были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура с 25 марта по 20 апреля проверяла информацию Верхнедонского отдела Рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства о возможном загрязнении реки Воронеж в месте сброса сточных вод из очистных сооружений ООО «РВК-Липецк», и сейчас стали известны её итоги.«Анализ отобранных проб стоков и речной воды в месте сброса и ниже по течению показали, что городские очистные сооружения не обеспечивают очистку сточных вод до нормативов, установленных для водоёмов рыбохозяйственного значения, к числу которых отнесена река Воронеж», — сообщила пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Пробы сточной воды на выходе из контактных резервуаров перед сбросом в реку Воронеж были отобраны специалистами «Центра гигиены и эпидемиологии Липецкой области» 26 марта.Лабораторные исследования показали, что сточные воды не соответствуют гигиеническим нормативам и требования к безопасности по ряду показателей. Как рассказали GOROD48 в прокуратуре области, были превышены ПДК по таким показателям, как аммиак и ионы аммония (суммарно) — концентрация составила 10,5 мг/дм³ при норме не более 1,5 мг/дм³, биохимическое потребление кислорода (БПК5) — 16,5 мг02/дм³ при норме 4 мг02/дм³, E.Coli — более 24 000 КОЕ/100 см³ при нормативе не более 100 КОЕ/100 см³ , обобщенные колиформные бактерии — более 24 000 КОЕ/100 см³ при нормативе не более 500 КОЕ/100 см³.Установлено превышение концентраций загрязняющих веществ: аммония ион — в 16 раз, азот аммонийный — в 15,5 раза, БПК5 — в 3,9 раза, железо — в 11 раз, марганец — в 16 раз, медь — в 14 раз, нитраты - 7,5 раза, сульфат-ион — в 1,04 раза, фенолы — в 2,3 раза, фосфат-ион — в 7 раз, фторид-ион — в 4 раза, цинк — в 10 раз.То есть при сбросе сточных вод в реку Воронеж со стороны ООО «РВК-Липецк» было допущено нарушение санитарных правил и нормативов, а также требований закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».Должностным лицом, ответственным за экологическую безопасность при сбросе сточных вод в реку с очистных сооружений канализации ООО «РВК-Липецк» является начальник цеха очистных сооружений канализации ООО «РВК-Липецк». Прокуратура возбудила в отношении него дела об административных правонарушениях по части 1 статье 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий» и части 1 статьи 8.14 КоАП РФ «Нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты». В адрес руководства ООО «РВК – Липецк» также внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране водных объектов.Ситуацию со сбросом сточных вод уже прокомментировали в пресс-службе компании «РВК-Липецк»: претензии надзорных органов связали с устаревшим оборудованием, обновление которого уже ведётся в рамках заключенного концессионного соглашения.– «РВК-Липецк» сейчас ведет планомерную реконструкцию и модернизацию очистных сооружений и гарантирует успешное окончание всех работ в рамках заключенного концессионного соглашения. Проект направлен на улучшение экологии и входит в долгосрочную программу развития и модернизации системы водоотведения областного центра. Его реализация рассчитана на 5 этапов. До момента передачи «РВК-Липецк» очистные сооружения остро нуждались в обновлении, оборудование было устаревшим. Претензии к их работе были как со стороны властей города, так и надзорных органов. Несмотря на это, в 2023 году «РВК-Липецк» взял объект в эксплуатацию и приступил к его реконструкции. Для улучшения качества очистки сточных вод проектом предусмотрены реконструкция системы подачи воздуха в аэротенки, продление аэрационной зоны для увеличения окислительной мощности аэротенков, замена существующих мешалок в аэротенке №1 на более эффективные для исключения застойных зон. Кроме того, проектом предусмотрено строительство участка трубопровода выпуска очищенных сточных вод с целью исключения повторного микробиологического загрязнения, источником которого являются контактные резервуары, поэтому проект предусматривает выпуск очищенных сточных вод в обход них. После реконструкции сооружения будут включены в общую коммунальную инфраструктуру на основании концессионного соглашения, то есть останутся в собственности города, – рассказали GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк».