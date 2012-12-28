Кейтеринговая компания внезапно для мэрии Липецка отказалась кормить детей в школьных лагерях
Происшествия
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сегодня, 12:39
Жилой дом горел на улице Молодежной
За сутки в Липецкой области произошло десять пожаров.
Ночью 10 июня в селе Сенцово Липецкого округа сгорел нежилой дом. Днем в селе Сошки Грязинского района и ночью 12 июня в селе Гнилуша Задонского района сгорели по одной надворной постройке.
Всего за сутки в Липецкой области произошло 10 пожаров, из которых два — возгорания мусора в контейнерах, по одному — мусора на открытой площади, сухой травы, и подгорания пищи.
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