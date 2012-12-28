Жилой дом горел на улице Молодежной

За сутки в Липецкой области произошло десять пожаров.



Утром 10 июня в селе Старое Дубовое Хлевенского района на улице Молодежной горел двухквартирный дом. Огонь уничтожил кровлю дома и внутреннюю отделку с вещами на 48 квадратных метрах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Ночью 10 июня в селе Сенцово Липецкого округа сгорел нежилой дом. Днем в селе Сошки Грязинского района и ночью 12 июня в селе Гнилуша Задонского района сгорели по одной надворной постройке.Всего за сутки в Липецкой области произошло 10 пожаров, из которых два — возгорания мусора в контейнерах, по одному — мусора на открытой площади, сухой травы, и подгорания пищи.