Вместо голого поля — эффективная спортплощадка с хорошими тренажёрами и снарядами

На обновленных спортплощадках при школах в Липецке – аншлаг. После ремонта здесь все чаще можно встретить не только детей, но и их родителей, все с удовольствием занимаются спортом.

В середине июня у липецкой школы №63 на Сиреневом проезде, 9, детей — как в разгаре учебного года. Самое оживлённое место — обновлённая спортплощадка.Как рассказал директор школы Сергей Керекелица, раньше на месте спортплощадки было практически голое поле: стадион представлял собой участок земли безо всякого покрытия, на котором стояли только футбольные ворота. С другой стороны школы была старенькая баскетбольная площадка с погнутыми кольцами и потрескавшимся асфальтом. И всё! Особой популярностью такой спортзал под открытым небом, конечно, не пользовался.После реконструкции за 20,1 миллиона рублей на спортивной площадке у школы №63 — настоящее раздолье для юных спортсменов: появилось множество зон и активностей, в том числе большое футбольное поле с искусственными покрытием и беговыми дорожками, площадка для занятий воркаутом, комбинированная волейбольно-баскетбольная площадка с мягким покрытием, отдельно баскетбольная площадка с асфальтовым покрытием, прыжковая яма и даже автогородок. Теперь здесь можно с комфортом заниматься футболом, волейболом, баскетболом, лёгкой атлетикой, воркаутом, кататься на велосипедах, самокатах и роликах.— С такой площадки детей с перемены не дозовёшься — мы даже специально звонок вывели на улицу, — признаётся Сергей Керекелица. — Уроки физкультуры тоже стали более продуктивными: раньше не было условий для того, чтобы их полноценно проводить на улице. Дети говорят, что сейчас занятия стали более интересными.Площадку делят 823 ученика общеобразовательной школы №63 и 500 воспитанников спортшколы №6, находящаяся на цокольном этаже этого же здания.По словам директора спортшколы №6 Владимира Жукова, прежнюю площадку уже и вспоминать не хочется: это было грязное поле и щебёнка. Сейчас заметно улучшилась база для всех видов спорта, которыми занимаются в школе: а это дзюдо, самбо, тяжелая атлетика и пауэрлифтинг.— Главное — детям нравится, — говорит о переменах на стадионе Владимир Жуков.В самой спортшколе №6 в феврале этого года тоже завершился ремонт. Как и в школе №63, в которой прошёл капитальный ремонт по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». То есть обновление образовательной и спортивной инфраструктуры шло практически одновременно и было комплексным.Тренер по дзюдо и самбо Юрий Куликов работает в спортшколе №6 с 1994 года. Поэтому хорошо помнит «до» и «после».— Раньше летом земля на стадионе высыхала, здесь было очень пыльно, и неудобно заниматься. Ребята, которые играли в футбол, возвращались с тренировок грязные. Теперь на месте голого поля — очень эффективная площадка со специальным покрытием и хорошими спортивными тренажёрами и снарядами. Вот сейчас, например, на базе нашей школы работает летний спортивный оздоровительный лагерь: ребята приходят сюда к 8 утра и начинают свой день с зарядки. Потом завтрак и снова тренировки: спортивный городок, футбол, баскетбол. Весь день дети занимаются на свежем воздухе, новую площадку мы используем по максимуму!Девятиклассника Ивана Леонова мы застали за подтягиванием. Парень уже почти 10 лет занимается в секции дзюдо.— Всё здесь прекрасно! Мои любимые снаряды на площадке —брусья и турник. Ещё побегать люблю. Стараюсь каждый день заниматься даже на каникулах. Тем более, что скоро предстоят соревнования «Юность России» — отбор на Первенство России, — говорит Иван Леонов.Места на новой площадке хватает не только школьникам и юным спортсменам: утром до начала занятий и вечером после работы сюда охотно приходят и жители окрестных домов: папы — чтобы побегать, молодые мамы — чтобы погулять с колясками в тени деревьев. Поэтому на спортплощадке всегда многолюдно, она стала неким центром притяжения для жителей всего микрорайона. Говорят, последние посетители уходят отсюда в 22.00-23.00.А в самой школе №63 с появлением новой площадки появилась добрая традиция проводить большие спортивные и семейные праздники: на стадионе теперь организуют школьные чемпионаты по футболу и баскетболу: классы соревнуются за Кубок школы. Раньше такой возможности не было.Всего по инициативе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в Липецке обновили семь спортивных площадок у школ №5, 6, 37, 40, 51, 54, 63. На эти цели были потрачены 134,7 миллиона рублей из регионального бюджета.За 5 лет в регионе построили 42 новых спортивных объекта. Развитая спортивная инфраструктура привлекает жителей. Количество людей, регулярно занимающихся спортом выросла на 21%: с 40% в 2018 году до 61% — в 2023-м.