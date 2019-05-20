Елецкий «Самсон» выиграл турнир по силовому экстриму во Франции (ФОТО)

Никто не мог, как наш земляк поднимать автомобиль, кантовать покрышку от грузовика, справляться с тяжеленными камнями.

Ельчанин Александр Кузьмин (на верхнем фото крайний справа) стал победителем международного турнира «Grand Prix Strongman de Saint Quentin» по силовому экстриму во Франции.

Успех особенно ценен тем, что конкурентами богатыря, выступающего под прозвищем «Самсон», были сильные люди из таких стран, как Франция, Германия, Австрия, Швеция, Дания, Бельгия, Нидерланды, Польша. Для того чтобы всех их победить, 30-летнему ельчанину пришлось выполнять упражнения, от которых у простого обывателя помутнело бы в глазах, а то и вовсе случился бы инфаркт.







Например, кантовать (т.е. переворачивать) покрышку от грузовика, весившую 400 кг. Под моросящим дождем, который только затруднял дело и делал поверхность скользкой, Кузьмин умудрился перевернуть ее 3 раза, выиграв это упражнение. Силач из Германии выполнил два оборота, поляк – один, а остальным атлетам покрышка так и не покорилась.

Лучший результат ельчанин показал и в становой тяге, в которой атлеты должны были поднимать автомобиль, а также в подъеме так называемых «камней Атласа» - гигантских каменных глыб, весивших от 110 до 170 кг.

Всего в программе были 5 силовых упражнений, при этом ни в одном из них наш земляк ни разу не опустился ниже 3-го места.

Вторым в общем зачете стал еще один россиянин москвич Руслан Пустовой, а замкнул «тройку» призеров француз Александр Хулен.







После победы Кузьмин был настолько измотан, что сумел только написать в соцсети: «Слава Богу, я победил!».

К слову, жители Липецка скоро смогут увидеть набирающего известность «Самсона» и других «звезд» отечественного силового экстрима своими глазами. 15 июня в Нижнем парке пройдет открытый кубок Липецка. Спортсмены будут выступать на свежем воздухе, а посмотреть на их титанические усилия можно будет бесплатно.





