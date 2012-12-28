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Спасатели предупредили о грозе с сильным ветром
«По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 18:00 шестого июня до 18.00 седьмого июня на территории Липецкой области ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, местами ливни. Днем местами грозы, в отдельных районах град. Ветер северо-западный ночью 5-10, днем 8-13, при грозе местами порывы 15-20 м/с», — говорится в штормовом предупреждении.
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