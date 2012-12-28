Спасатели предупредили о грозе с сильным ветром

Сегодня вечером и завтра возможна гроза с сильным ветром, предупреждают спасатели.«По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 18:00 шестого июня до 18.00 седьмого июня на территории Липецкой области ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, местами ливни. Днем местами грозы, в отдельных районах град. Ветер северо-западный ночью 5-10, днем 8-13, при грозе местами порывы 15-20 м/с», — говорится в штормовом предупреждении.