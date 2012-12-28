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33 минуты назад
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Трое липчан заболели геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Возбудитель заболевания – вирус, носителями которого являются грызуны.

С начала года в Липецке зарегистрировано три случая заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.

Возбудитель заболевания – вирус, носителями которого являются грызуны, в том числе полевая мышь, рыжая полевка, лесная мышь, домовая мышь.

Инкубационных период заболевания составляет от 7 до 25 дней. Оно начинается как обычная острая респираторная инфекция: с повышения температура тела до 38-40С, озноба, сильных головных и мышечных болей, потери аппетита, иногда присоединяются тошнота, рвота, жидкий стул. У некоторых больных отмечаются заложенность носа, сухой кашель, гиперемия зева, характерен склерит, кратковременное ухудшение зрения, боль в глазах. Нарушается функция почек.

Кроме того, в Липецкой области грызуны являются переносчиками псевдотуберкулеза, туляремии, кишечного иерсиниоза, лептоспироза и других болезней. Заражение псевдотуберкулезом, туляремией и геморрагической лихорадкой с почечным синдромом может происходить во время выезда на природу, рыбалку, сбор грибов и ягод, проведения работ в полях, лугах, вблизи водоемов. Возбудители инфекций выделяются вместе с экскрементами, которыми грызуны загрязняют пищевые и кормовые продукты, воду.

«Также существует риск заражения человека инфекциями в быту и на производстве (при употреблении обсемененных возбудителями продуктов и контакте с промышленными товарами и сырьем). Пути заражения различны: воздушно-пылевой (при вдыхании вместе с пылью высохших испражнений грызунов), пищевой (при употреблении продуктов загрязненных выделениями грызунов, в том числе овощей и фруктов), контактный (при соприкосновении c инфицированными объектами внешней среды (хворост, солома, сено, при разделке тушек убитых животных или при укусе больного животного), питьевой (при употреблении сырой воды)», — добавляют в в Роспотребнадзоре.
геморрагическая лихорадка
Роспотребнадзор
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Ветеринар
4 минуты назад
Полный треш это бешенство, от него умирают. Распространяют бродячие собаки. В качестве бонуса-стригущий лишай, токсоплазмоз, и другие гадости.
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Animal planet.
26 минут назад
Треш полный.
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