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Соперник бегал по татами от липецкого тяжеловеса – как Дмитрий Якушев победил в чемпионате ЦФО
Спорт
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сегодня, 17:32
Соперник бегал по татами от липецкого тяжеловеса – как Дмитрий Якушев победил в чемпионате ЦФО
Перспективный липецкий дзюдоист выиграл очередной турнир, одержав три досрочные победы.
Дмитрий – чемпион мира среди военнослужащих и призёр чемпионата России среди молодёжи до 23 лет. Борец такого уровня региональные турниры обязан щёлкать, как семечки, что в принципе, и произошло. Нельзя не отметить хладнокровие, с которым 21-летний воспитанник ОК СШОР и тренера Игоря Деулина подошёл к своей победе.
Первую схвати в самой тяжёлой и престижной весовой категории свыше 100 кг наш земляк проводил с Сергеем Трусовым из Брянска и завершил ей досрочно за 3,5 минуты. За это время Дмитрий успел провести два приёма, которые были оценены в «ваза-ари» (полупобеда, яп.), и стал победителем.
Следующий поединок в полуфинале стал отличной иллюстрацией взаимоотношений Якушева и его противников. Сергей Неказаков из Воронежа так откровенно боялся даже приблизиться к нашему дзюдоисту, что умудрился за 38 секунд заработать три (!) предупреждения за пассивное ведение борьбы и был признан проигравшим.
В финале Якушеву достался самый достойный противник - победитель и призёр российских и международных соревнований Виталий Плешаков из Тамбова. Но и тут встреча продлилась всего 2 с небольшим минуты, после чего Якушев применил бросок, принесшие ему победу «иппоном».
Пьедестал в супертяжёлом весе. Якушев - первый, Плешаков – второй. Третью строчку разделили соперники Дмитрия – Трусов и Неказаков. Получается, наш земляк лично победил каждого, кто на пьедестале! Второй справа - тренер Игорь Деулин.
Довеском к «золотой» медали стало подтверждение звания мастера спорта и путёвка в турнир сильнейших – чемпионат России по дзюдо.
Под Воронежем борцы Липецкой области завоевали медали всех достоинств. В категории до 90 кг «серебро» взял елецкий спартаковец Кирилл Кудрявцев. Он одержал три победы и лишь в финале уступил Якову Пархомину из Орла.
«Бронзу» положила в командную копилку Ангелина Иншакова из Елецкого района. Правда, в её категории… и были всего три участницы.
В шаге от пьедестала остановились занявшие 5-е места Станислав Михальчук (свыше 100 кг), Евгения Бизина (57 кг, оба — ОК СШОР, Липецк), Михаил Рубченков (60 кг, СШ № 8 «Юность», Липецк) и Юлия Стюфляева (свыше 78 кг, ОК СШОР, Липецк), занявшие пятые места.
В турнире выступили 170 сильнейших дзюдоистов ЦФО из 14-ти регионов.
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