Липецкий «Гений дзюдо» втащил сборную в финал чемпионата мира, взял «золото» и «бронзу»

Дмитрий Якушев играл ключевую роль в сборной России на чемпионате мира, в котором нашим соотечественникам позволили выступать под родным флагом.

В чемпионате мира по дзюдо среди военнослужащих в Доминиканской республике липецкий тяжеловес Дмитрий Якушев завоевал две медали: «золото» в командном зачёте и «бронзу» - в личном.

20-летний Дмитрий был одним из самых молодых в сборной России, но выступал в самой престижной весовой категории до 100 кг и проявил себя, как один из лидеров команды.

В командном зачёте борются по 5 спортсменов с каждой стороны, а победа присуждается по наибольшему числу выигранных схваток. На татами олимпийского центра имени Хуан Пабло Дуарте россияне начали с победы над сборной Франции – 4:1, Дмитрий свою схватку выиграл.

А вот в следующей матчевой встрече с хозяевами ковра из Доминиканы сборная России зависела именно от Якушева. Счёт предыдущих встреч был равным – 2:2 и в последнем поединке решалось, какая команда пройдёт в финал. Липецкий «гений дзюдо» в решающий момент проявил свои лучшие качества: чётким броском он остановил схватку уже на 2-й минуте, одержав досрочную победу «иппоном».

Закрывал соревнования командный финал между сборными России и Узбекистана, тяжеловесы боролись в заключительной схватке. Не зря Штирлиц считал, что лучше запоминается всегда последнее: поединок стал достойным аккордом, подчеркнувшим преимущество отечественной школы дзюдо. Якушев эффектно применил заднюю подножку, после которой соперник по ироничному выражению тренера нашего спортсмена Игоря Деулина, «вылетел в форточку». Судьи зафиксировали очередную победу «иппоном» и выигрыш сборной России в чемпионском матче – 4:1.

В личных соревнованиях тяжеловесов свыше 100 кг Дмитрий начал с «чистой» победы над чилийцем, в трудной второй схватке сломил сопротивление соперника из Бразилии.

Единственное поражение наш великан потерпел в полуфинале от будущего чемпиона из Казахстана, но сумел собраться с силами и результативно провёл матч за 3-е место, в котором выиграл у опытного соотечественника 33-летнего Антона Брачева, победителя одного из прошлых чемпионатов мира среди военнослужащих.



Пьедестал в категории свыше 100 кг. Якушев крайний справа



Отметим, что в Доминиканской республике на татами выходили военные из 16-ти стран, Россиею представляли спортсмены ЦСКА. При этом Международный совет военного спорта (CISM) не поддержал санкции в отношении нашей страны, поэтому отечественные спортсмены выступали под родным триколором, а на церемониях награждения звучал российский гимн.

Якушев – воспитанник ОК СШОР, тренеров Игоря Деулина и Станислава Алексеева. Своими успехами в Доминикане он наработал на звание мастера спорта международного класса и теперь будет ждать присвоения.

В этом году Якушев выиграл первенство России среди спортсменов до 21 года, кроме того занял 2-е место среди молодёжи до 23 лет, взял «бронзу» в первенстве до 21 года по родственному виду – самбо. По словам тренеров, осенью готовится выступать во взрослом чемпионате страны.

Цель Дмитрия – выйти на роль первого номера в России. К соревнованиям в Доминикане он уже готовился на базе сборной России «Сириус» в Сочи.



На фото вверху победоносная сборная России, Дмитрий - 3-й справа

