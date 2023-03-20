«Большой Дима» был в шаге от победы в первенстве России, но в итоге – «серебро»

В финале нашему земляку чуть-чуть не хватило смелости и удачи, проиграл по предупреждениям.

Тяжеловес из Липецка Дмитрий Якушев завоевал «серебряную» медаль первенства России по дзюдо в Екатеринбурге среди спортсменов до 23-х лет.

Якушеву только в этом году исполняется 20 лет, но в самой тяжелой и, соответственно, престижной категории до 100 кг он провёл 5 схваток, из которых четыре – победные.

Его первым соперником стал старый знакомый Нодар Оноприенко из Краснодарского края: оба спортсмена в разные годы выигрывали чемпионаты России в другой возрастной категории – до 21 года. Именно Нодара Якушев победил в чемпионском финале-2021. Соперники слишком хорошо знали друг друга и поэтому не рисковали. В итоге судьбу схватки решили не результативные действия, а предупреждения – «шидо», которых за три минуты Оноприенко набрал 3 против 2-х у Якушева.

Ураганную борьбу наш земляк продемонстрировал в следующих схватках: чеченца Абубакара Дадаева он победил за 2 минуты и 6 секунд, Матвея Литягина из Оренбурга – за 1 минуту и 22 секунды. В первом случае он отправил противника на «иппон», во втором добился двух оценок «ваза-ари» (полу победа, японск.).

В полуфинале Якушева ждал Джавад Гусейной из Тюмени – с ним тоже были особые счёты, ведь именно он преградил липчанину дорогу на прошлом первенстве России. Реванш у Якушева вышел на славу: через 2 минуты и 12 секунд он провёл приём. Приведший к «чистой» победе – «иппон».

В финале Дмитрий боролся с ещё одним соперником из Чечни Ахмадом Магомадовым. Здесь зрители вновь наблюдали осторожную борьбу, у уже на 1-й минуте судьи попытались подстегнуть спортсменов, выписав каждому по «шидо».

Затем ситуация чуть-чуть склонилась в пользу нашего борца: Магомадов получил второе предупреждение. Дмитрий начал откровенно ждать, когда вынужденный атаковать соперник раскроется. Чеченец не раз бросался на липецкого соперника, но Якушев уходил. Стопроцентного шанса для контратаки наш земляк не дождался, а в ответ получил второе «шидо» за пассивную борьбу, а за ним и решающее третье.

В итоге судьбу финала тоже решили предупреждения. Магомадов – чемпион, Якушев – второй, третье место победили Денис Батчаев (Челябинск) и Бислан Катамардов (Санкт-Петербург).

Воспитанник тренеров ОК СШОР Игоря Деулина и Станислава Алексеева, тем не менее, сделал серьёзный шаг по сравнению с прошлым годом: на первенстве-2022 он получил «бронзу», теперь – «серебро».

Эта медаль стала единственной наградой для сборной Липецкой области. Мария Трубицына из елецкого «Спартака» в весе до 57 кг две схватки выиграла и две проиграла, в итоге поделила места с с 9-го по 12-е. Виктория Бойцова (ОК СШОР, 63 кг), Александр Уваров (СШ № 8 «Юность», 60 кг) и Марта Родионова (ОК СШОР, Елецкий район, 70 кг) прекратили борьбу после первых проигранных схваток.



На фото Всероссийской федерации дзюдо Дмитрий Якушев крайний слева. И самый грустный

