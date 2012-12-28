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54 минуты назад

В Липецкой области первая неделя без смертей от ковида за полгода

За неделю, с 27 мая по 2 июня, в Липецкой области не фиксировались смерти от COVID-19. В последний раз нулевой по смертям ковидная статистика была за неделю с 6 по 12 ноября 2023 года.

Стоит отметить, что за последнюю неделю смерти от COVID-19 не фиксировались ни в одном регионе ЦФО, кроме Москвы, где погиб один человек.

За неделю в Липецкой области выявлены 57 новых случаев заболевания, госпитализировано пятеро заболевших. Выздоровели 79 человек.

В России за неделю от COVID-19 умерли 30 человек. Госпитализировано 1 908 больных. Выздоровели 14 365 человек.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 8,39 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 0,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 39 субъектах РФ, в том числе в 12 регионах более чем в среднем по стране», — сообщает сайт объясняем.рф.
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