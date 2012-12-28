Ельчанка выиграла суд у «Квадры»: у неё пытались отсудить 46 604 рубля по долгу за отопление
В Центральном доме кинематографистов России проходит персональная выставка кинохудожника из Липецка
Коронавирус
106
54 минуты назад
В Липецкой области первая неделя без смертей от ковида за полгода
Стоит отметить, что за последнюю неделю смерти от COVID-19 не фиксировались ни в одном регионе ЦФО, кроме Москвы, где погиб один человек.
За неделю в Липецкой области выявлены 57 новых случаев заболевания, госпитализировано пятеро заболевших. Выздоровели 79 человек.
В России за неделю от COVID-19 умерли 30 человек. Госпитализировано 1 908 больных. Выздоровели 14 365 человек.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 8,39 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 0,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 39 субъектах РФ, в том числе в 12 регионах более чем в среднем по стране», — сообщает сайт объясняем.рф.
0
0
0
0
1
Комментарии