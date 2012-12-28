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Происшествия
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сегодня, 16:25
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Ельчанин по-братски обчистил банковский счёт родственника
И получил полтора года условно.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в середине января этого года ельчанин обокрал своего брата. Используя свой сотовый телефон с вставленной в нем сим-картой с закрепленным за банковской картой брата номером, мужчина посредством SMS-сообщения на номер «900» перевёл с карты родственника 11 500 рублей.
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