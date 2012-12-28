Ельчанин по-братски обчистил банковский счёт родственника

И получил полтора года условно.

Елецкий городской суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года за кражу с банковского счёта с причинением значительного ущерба (по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в середине января этого года ельчанин обокрал своего брата. Используя свой сотовый телефон с вставленной в нем сим-картой с закрепленным за банковской картой брата номером, мужчина посредством SMS-сообщения на номер «900» перевёл с карты родственника 11 500 рублей.