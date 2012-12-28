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Здоровье
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сегодня, 11:42
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40-летний липчанин привез из Якутии менингококк
Задержись он дома еще на сутки, инфекция привела был к отеку мозга и смерти.
Выяснилось, что мужчина привез болезнь из Якутии, где работал вахтовым методом. Дома ему стало плохо, но скорую помощь его родственники вызвали только, когда его тело покрылось кровоизлияниями. Состояние пациента в больнице оценивают как тяжелое — его иммунная система пока не в силах подавить возбудителя заболевания. Врачи делают все возможное для того, чтобы у больного не развился отек мозга.
— Определены те, кто контактировал с мужчиной — его коллеги, члены семьи. Все они взяты под контроль и вакцинированы, — сообщили GOROD48 в клинике.
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