40-летний липчанин привез из Якутии менингококк

Задержись он дома еще на сутки, инфекция привела был к отеку мозга и смерти.

В реанимацию областной клинической инфекционной больницы доставили 40-летнего жителя Липецка — по характерной сыпи на теле врачи тут же заподозрили у пациента опасное заболевание — менингококковую инфекцию. При отсутствии должной и быстрой медицинской помощи она неминуемо приводит к развитию инфекционно-токсического шока и смерти больного.Выяснилось, что мужчина привез болезнь из Якутии, где работал вахтовым методом. Дома ему стало плохо, но скорую помощь его родственники вызвали только, когда его тело покрылось кровоизлияниями. Состояние пациента в больнице оценивают как тяжелое — его иммунная система пока не в силах подавить возбудителя заболевания. Врачи делают все возможное для того, чтобы у больного не развился отек мозга.— Определены те, кто контактировал с мужчиной — его коллеги, члены семьи. Все они взяты под контроль и вакцинированы, — сообщили GOROD48 в клинике.