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сегодня, 11:42
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40-летний липчанин привез из Якутии менингококк

Задержись он дома еще на сутки, инфекция привела был к отеку мозга и смерти.

В реанимацию областной клинической инфекционной больницы доставили 40-летнего жителя Липецка — по характерной сыпи на теле врачи тут же заподозрили у пациента опасное заболевание — менингококковую инфекцию. При отсутствии должной и быстрой медицинской помощи она неминуемо приводит к развитию инфекционно-токсического шока и смерти больного.

Выяснилось, что мужчина привез болезнь из Якутии, где работал вахтовым методом. Дома ему стало плохо, но скорую помощь его родственники вызвали только, когда его тело покрылось кровоизлияниями. Состояние пациента в больнице оценивают как тяжелое — его иммунная система пока не в силах подавить возбудителя заболевания. Врачи делают все возможное для того, чтобы у больного не развился отек мозга.

— Определены те, кто контактировал с мужчиной — его коллеги, члены семьи. Все они взяты под контроль и вакцинированы, — сообщили GOROD48 в клинике.
менингококковая инфекция.
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сегодня, 11:51
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