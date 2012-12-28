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Происшествия
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51 минуту назад
Липецкий автовокзал эвакуирован из-за подозрительного предмета
Возможны задержки в отправлении рейсов.
«Рейсы будут выполняться после завершения проверки. Возможны задержки отправления автобусов», — предупреждает областное управление транспорта.
UPD. Как оказалось, на вокзале была найдена бесхозная сумка. Опасности она не представляет.
Автовокзал продолжает работу.
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