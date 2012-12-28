Липецкий автовокзал эвакуирован из-за подозрительного предмета

Возможны задержки в отправлении рейсов.

На липецком автовокзале проводится проверка подозрительного предмета, обнаруженного в зале ожидания. Организовано оперативное реагирование сил и средств. Пассажиры и персонал эвакуированы из здания.«Рейсы будут выполняться после завершения проверки. Возможны задержки отправления автобусов», — предупреждает областное управление транспорта.. Как оказалось, на вокзале была найдена бесхозная сумка. Опасности она не представляет.Автовокзал продолжает работу.