Второклассница из Липецкого района стала пятикратной рекордсменкой мира

Внучка «Коли Домкрата» идёт по стопам знаменитого деда.

В вашем браузере отключен JavaScript

Таким образом, в карьере начинающей силачки уже пять мировых рекордов. Ещё один она установила ранее в соревнованиях по пауэрлифтингу (становая тяга).









Фото с нашей знаменитостью, которую дедушка тренирует во дворе их частного дома в Новой Деревне



Сам Грачёв, которого за феноменальные показатели прозвали «Колей-Домкратом», на этот раз выступал среди ветеранов 65-69 лет в подъеме штанги на бицепс.В самой лёгкой весовой категории до 52 кг он тоже побил четыре мировых рекорда и вы итоге зафиксировал снаряд на отметке 70 кг.









"Домкрат" за работой













Николай Грачёв - вновь сильнейший

