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Спорт
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56 минут назад
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Второклассница из Липецкого района стала пятикратной рекордсменкой мира
Внучка «Коли Домкрата» идёт по стопам знаменитого деда.
На этот раз школьница выступала в армлифтинге – сравнительно молодом виде (arm – рука, lifting – поднимание, англ.), в котором спортсмены поднимают блины от штанги, держа рукой за специальную ручку. Соревнования идёт в силе хвата, а работают в основном пальцы.
Каждый (!) из четырех своих подходов юная спортсменка сопровождала высшими мировыми достижениями в своей возрастной категории. После четвёртого подхода она остановилась на показателе 6,25 кг. Для детских пальчиков этот результат весьма приличный.
Таким образом, в карьере начинающей силачки уже пять мировых рекордов. Ещё один она установила ранее в соревнованиях по пауэрлифтингу (становая тяга).
Фото с нашей знаменитостью, которую дедушка тренирует во дворе их частного дома в Новой Деревне
Ассистировал Насте её знаменитый дедушка – Николай Грачёв, обладатель более 500 рекордов мира по тяжёлой атлетике, гиревому спорту, силовому троеборью и его отдельным упражнениям.
Сам Грачёв, которого за феноменальные показатели прозвали «Колей-Домкратом», на этот раз выступал среди ветеранов 65-69 лет в подъеме штанги на бицепс.В самой лёгкой весовой категории до 52 кг он тоже побил четыре мировых рекорда и вы итоге зафиксировал снаряд на отметке 70 кг.
"Домкрат" за работой
Николай Грачёв - вновь сильнейший
Соревнования проводились под эгидой Национальной федерации пауэрлифтинга (НАП).
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