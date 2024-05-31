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Спорт
221
56 минут назад
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Второклассница из Липецкого района стала пятикратной рекордсменкой мира

Внучка «Коли Домкрата» идёт по стопам знаменитого деда.

8-летняя самая сильная девочка планеты Анастасия Гогина из Липецкого района стала победительницей Кубка Евразии «Воронежский прорыв» по силовым видам спорта, который прошёл в Новой Усмани.

На этот раз школьница выступала в армлифтинге – сравнительно молодом виде (arm – рука, lifting – поднимание, англ.), в котором спортсмены поднимают блины от штанги, держа рукой за специальную ручку. Соревнования идёт в силе хвата, а работают в основном пальцы.

Каждый (!) из четырех своих подходов юная спортсменка сопровождала высшими мировыми достижениями в своей возрастной категории. После четвёртого подхода она остановилась на показателе 6,25 кг. Для детских пальчиков этот результат весьма приличный.

Таким образом, в карьере начинающей силачки уже пять мировых рекордов. Ещё один она установила ранее в соревнованиях по пауэрлифтингу (становая тяга).

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Фото с нашей знаменитостью, которую дедушка тренирует во дворе их частного дома в Новой Деревне

Ассистировал Насте её знаменитый дедушка – Николай Грачёв, обладатель более 500 рекордов мира по тяжёлой атлетике, гиревому спорту, силовому троеборью и его отдельным упражнениям.

Сам Грачёв, которого за феноменальные показатели прозвали «Колей-Домкратом», на этот раз выступал среди ветеранов 65-69 лет в подъеме штанги на бицепс.В самой лёгкой весовой категории до 52 кг он тоже побил четыре мировых рекорда и вы итоге зафиксировал снаряд на отметке 70 кг.

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"Домкрат" за работой

Изображение WhatsApp 2024-05-31 в 19.18.33_e81614d4.jpg

Николай Грачёв - вновь сильнейший

Соревнования проводились под эгидой Национальной федерации пауэрлифтинга (НАП).
Пауэрлифтинг
Николай Грачёв
Настя Гогина
рекорд мира
самая сильная девочка
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Комментарии (2)

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Сначала новые
988
3 минуты назад
Внешне всё здорово, но мировые рекорды так просто не даются. Косточки/связки и прочее ещё детские, с такими нагрузками лет через 10-20 вполне могут быть проблемы. Как бы эти рекорды не аукнулись потом
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Илья
19 минут назад
Русские богатырь и богатырша!
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