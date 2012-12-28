Сотрудники Госавтоинспекции за две минуты с мигалками доставили в больницу липчанина с инфарктом миокарда
Общество
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сегодня, 16:22
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На пересечении улиц Волгоградской и Коммунистической образовалось коммунальное озеро
Компания «РВК-Липецк» уже приступила к ремонту.
— Три месяца прошло, а воз и ныне там! — Возмущается автор видео.
— На пересечении улиц Волгоградская и Коммунистическая произошла утечка на изношенных сетях водоотведения. Устранить ее планировали после прокладки и ввода в эксплуатацию нового коллектора диаметром 400 миллиметров. Подрядная организация ООО «РВК-Липецк» уже выполнила работы по его прокладке, однако при их проведении был выявлен провал канализационного колодца, без восстановления которого невозможно устранить утечку. «РВК-Липецк» уже приступил к ремонту колодца. По завершении этих работ специалисты выполнят восстановление поврежденного участка сетей водоотведения, — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК Липецк».
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