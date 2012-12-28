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сегодня, 16:22
5

На пересечении улиц Волгоградской и Коммунистической образовалось коммунальное озеро

Компания «РВК-Липецк» уже приступила к ремонту.

На пересечении улиц Волгоградской и Коммунистической в Липецке образовалось коммунальное озеро. Причём 21 февраля этого года мы уже рассказывали об утечке в этом же самом месте.

— Три месяца прошло, а воз и ныне там! — Возмущается автор видео.




— На пересечении улиц Волгоградская и Коммунистическая произошла утечка на изношенных сетях водоотведения. Устранить ее планировали после прокладки и ввода в эксплуатацию нового коллектора диаметром 400 миллиметров. Подрядная организация ООО «РВК-Липецк» уже выполнила работы по его прокладке, однако при их проведении был выявлен провал канализационного колодца, без восстановления которого невозможно устранить утечку. «РВК-Липецк» уже приступил к ремонту колодца. По завершении этих работ специалисты выполнят восстановление поврежденного участка сетей водоотведения, — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК Липецк».
ЖКХ
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Интересно
18 минут назад
Там вроде высотки собираются строить,а трубы гнилые.
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Федул
26 минут назад
Всё там хорошо .Просписьььь. ЛТЗ СИЛА
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Ванька Грозный
40 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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ЮЛИЯ
44 минуты назад
Живу рядом.никто не приступал .срок окончания работ 15.06.2024 .ждем.
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С ЛТЗ
45 минут назад
Это озеро с фонтаном еще и не исчезало год наверное.
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