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сегодня, 08:43
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Друзья обокрали 22-летнего парня: с его счета исчез миллион
К тому моменту, как похитителей денег нашли полицейские они успели потратить 480 000 рублей.
Как оказалось, кражу совершил 21-летний знакомый владельца денег. Он был у парня в гостях, воспользовался его смартфоном и перевел на свой счет миллион рублей. Часть денег он обналичил и передал второму подозреваемому, рассказав об их происхождении.
Полицейские изъяли у друзей, то что осталось от миллиона — 520 тысяч рублей. Кроме того, юноши добровольно возместили знакомому еще 160 тысяч.
«По факту кражи следствием ОМВД России по Грязинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
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