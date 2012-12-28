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сегодня, 08:43
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Друзья обокрали 22-летнего парня: с его счета исчез миллион

К тому моменту, как похитителей денег нашли полицейские они успели потратить 480 000 рублей.

Грязинские полицейские раскрыли кражу миллиона рублей с банковского счета 22-летнего местного жителя. Задержаны 21-летний и 20-летний знакомые парня. 

Как оказалось, кражу совершил 21-летний знакомый владельца денег. Он был у парня в гостях, воспользовался его смартфоном и перевел на свой счет миллион рублей. Часть денег он обналичил и передал второму подозреваемому, рассказав об их происхождении.

Полицейские изъяли у друзей, то что осталось от миллиона — 520 тысяч рублей. Кроме того, юноши добровольно возместили знакомому еще 160 тысяч.

«По факту кражи следствием ОМВД России по Грязинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

кража
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
нквд
5 минут назад
Арест сразу , а потом топтать зону
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Бес.
19 минут назад
Кредитные
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Ком Ментарий
23 минуты назад
С такими "друзьями" и врагов не надо.
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Лиза
26 минут назад
Хороши друзья!
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zzloyzz
27 минут назад
Не надо рассказывать собутыльникам что ты миллионер.
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Дачник
28 минут назад
Таких друзей за шкирку и в музей!
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Аааа
28 минут назад
Откуда взялся этот 1000000
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В 22 года
32 минуты назад
откуда миллион ?!?!
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Ну
40 минут назад
Без мозгов и соображения.
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Местный
57 минут назад
Я в 22 только с армии пришёл. На курево еле хватало...)
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