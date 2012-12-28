Друзья обокрали 22-летнего парня: с его счета исчез миллион

К тому моменту, как похитителей денег нашли полицейские они успели потратить 480 000 рублей.



Грязинские полицейские раскрыли кражу миллиона рублей с банковского счета 22-летнего местного жителя. Задержаны 21-летний и 20-летний знакомые парня.Как оказалось, кражу совершил 21-летний знакомый владельца денег. Он был у парня в гостях, воспользовался его смартфоном и перевел на свой счет миллион рублей. Часть денег он обналичил и передал второму подозреваемому, рассказав об их происхождении.Полицейские изъяли у друзей, то что осталось от миллиона — 520 тысяч рублей. Кроме того, юноши добровольно возместили знакомому еще 160 тысяч.«По факту кражи следствием ОМВД России по Грязинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.