«Запретить нельзя использовать»

В Региональном объединении работодателей и предпринимателей Липецкой области поздравили своих участников с Днем предпринимателя и обсудили возможности искусственного интеллекта.

— День предпринимателя — это праздник энергичных, инициативных и талантливых людей, готовых сделать что-то нестандартное, умеющих рисковать, брать на себя ответственность. Все вы - успешные предприниматели, те, кто ставят цели и их достигают, идут не на шаг, а несколько шагов впереди конкурентов. Лидерам необходимо познание нового, постоянное совершенствование. Поэтому, эту встречу мы постарались сделать не просто праздником, а сделать ее еще и полезной, — с такими словами обратилась к бизнесменам заместитель председателя правления - исполнительный директор РОРП ЛО Ольга Митрохина и представила присутствующим директора по ИТ развитию, профессионального эксперта в сфере искусственного интеллекта Дмитрия Коваленко.Искусственный интеллект (ИИ) — абсолютно новая отрасль знаний, о которой стало широко известно тогда, когда чемпионы мира по шахматам начали играть с суперкомпьютером Deep Blue, просчитывавшем 50 миллиардов ходов в три минуты. Если в начале 90-х шахматисты еще могли побеждать искусственный мозг, то с 1997 года ни один гроссмейстер уже не имел никаких шансов противостоять машине. Сегодня же с ИИ сталкивается каждый — в мобильный телефон вшиты алгоритмы, позволяющие автоматически подсказывать варианты написания слов в переписке в чатах или прокладывать самый короткий путь для водителей. «Алиса» от Яндекса, чат-боты в банковских приложениях, реклама в Интернете, умные колонки — это все наша повседневность.Умные технологии известны давно — еще в 1951 году расколовший коды легендарной немецкой шифровальной машины «Энигмы» британский математик Алан Тьюринг написал первый алгоритм, с помощью которого машина могла бы играть в шахматы. Однако фундаментальный прорыв в развитии ИИ случился недавно, в 2017 году, когда американская транснациональная корпорация Google опубликовала процесс обучения нейросетей (математических моделей, работающих по принципам головного мозга и нервной системы человека) решениям разнообразных задач. Так родилась технология GPT, которую приложивший руку к ее созданию Илон Маск назвал цифровым богом.Эта аббревиатура, GPT, на русский язык переводится как «генеративный предобученный трансформер, — пояснил Дмитрий Коваленко. — Генеративный он потому, что генерирует ответ, слово «предобученный» означает, что эта нейросеть обучалась на большом объеме данных (и продолжает это делать ежесекундно) для извлечения общих признаков и закономерностей, которые уже потом могут быть использованы для более конкретных задач.Последняя версия GPT вышла в марте 2023 года. Она вобрала в себя терабайт информации, все оцифрованные данные, какими обладает человечество. При обработке задачи нейросети используют 500 миллиардов параметров-подсказок. Возможности ИИ настолько велики, что он сам обучил себя всем главным языкам общения, что шокировало разработчиков программы. В итоге весной того же 22-го года тот же Илон Маск вместе с более чем тысячью экспертов опубликовал письмо с требованием ввести мораторий на обучение ИИ, так как неконтролируемый процесс в этой области, по мнению ученых, может представлять угрозу для человечества.— Люди относятся как к благу к тому, что машина едет быстрее повозки, а экскаватор заменяет сто человек с лопатами. Однако люди настороженно относятся к ИИ, считая, что он может полностью заменить человека на производстве, — сказал Дмитрий Коваленко.Тренинг назывался «Генеративный искусственный интеллект. Запретить нельзя использовать». Эксперт позволил аудитории самой решить, где поставить запятую, перед этим рассказав о возможностях применения алгоритмов GPT в бизнесе.Оказалось, что ИИ может быть отменным помощником, так как относительно прост в использовании. Как только пользователи Интернета получили доступ к ChatGPG, за два первых месяца им воспользовались 100 миллионов человек.Чтобы получить от ChatGPG правильный ответ — нужно задать этому чат-боту правильный вопрос (промт). По этому поводу в США есть поговорка: «Мусор дал - мусор получил». Формула правильного промта для помощи в создании рекламы какого-то товара должна включать описание продукта или услуги, ее целевую аудиторию, ролевую модель, желаемый результат, стиль и тип текста, визуализацию и иные детали. Стоит также понимать, что ИИ работает по алгоритмам мозга. А значит, ChatGPG может ошибаться, генерировать ложь, галлюцинации, как говорят учёные. Но нейростети обучены работать над ошибками и в диалоге с человеком в итоге дают ему то, что необходимо. Поэтому в крупных компаниях запросы в ChatGPG оформляют специально обученные люди. Так появились новые профессии: промт-инженеры и промт-архитекторы.Участников Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области интересовали как мировоззренческие вопросы, связанные с развитием ИИ, так и сугубо практичные. Например, каков уровень общих знаний чат-бота? Сможет ли он, например, по запросу спроектировать строительство многоэтажного здания? Из ответа эксперта следовало, что на основании многочисленного тестирования этот чат-бот обладает знаниями выпускников с красными дипломами самых престижных университетов. ИИ знает все. И, конечно, сможет спроектировать дом, но для этого с ним предстоит долго работать промт-инженеру.— Специализированный генеративный ИИ прекрасно заточен на решение узких конкретных вопросов в сферах программирования, создания видео, музыки, изображений. Он может по запросу написать рассказ, стихотворение, сценарий. Нейросети, кстати, обучены отличать настоящие видео и звук от искусственно сгенерированных, — отметил Дмитрий Коваленко.На вопрос о том, в чем разница ChatGPG от запроса в «Яндекс» эксперт ответил так:— Поисковик «Яндекса» выдаст ответы в виде статей, написанных людьми. И вы либо попали в цель с запросом, либо нет. В случае ChatGPG ответ сгенерирован не людьми, а нейросетью. Он будет получен с нуля, со 100-процентной уникальностью.Тренинг закончился веселыми практическими занятиями. Так, с помощью ChatGPG участники получили ответ на вопрос, как подготовится к полумарафону человеку в возрасте 40 лет с вредными привычками, который если и бегает, то только за автобусом («первый месяц просто ходи пешком каждый день» - таким был один из советов ИИ), а также по своему запросу получили текст поздравления с Днем предпринимателя, который высоко оценили.