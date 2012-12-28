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53 минуты назад

Следком проводит доследственную поверку по гибели 16-летнего парня на Центральном пляже

Трагедия произошла вчера во второй половине дня.

Правобережный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области проводит доследственную поверку по гибели 16-летнего парня на Центральном пляже Липецка.

Напомним, подросток утонул вчера во второй половине дня: информация о происшествии поступила в городское управление ГО и ЧС в 15:29.

По данным GOROD48, основная версия, которую сейчас рассматривают следователи — это хронические заболевания ребёнка. Ранее об этом же сообщили в мэрии: «молодой человек плохо плавал, имел проблемы с сердцем».

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