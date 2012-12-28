Водитель-экспедитор маркетплейса вместо сортировочного центра отвез 37 коробок с заказами к себе в гараж
Сегодня в Липецке: родители не волнуются за ЕГЭ детей, расплачиваться в магазине улыбкой головы лишь 6%
Следком проводит доследственную поверку по гибели 16-летнего парня на Центральном пляже
Происшествия
745
53 минуты назад
Следком проводит доследственную поверку по гибели 16-летнего парня на Центральном пляже
Трагедия произошла вчера во второй половине дня.
Напомним, подросток утонул вчера во второй половине дня: информация о происшествии поступила в городское управление ГО и ЧС в 15:29.
По данным GOROD48, основная версия, которую сейчас рассматривают следователи — это хронические заболевания ребёнка. Ранее об этом же сообщили в мэрии: «молодой человек плохо плавал, имел проблемы с сердцем».
0
6
0
0
1
Комментарии