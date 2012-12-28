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Происшествия
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12 минут назад
Погибший на пляже подросток плохо плавал и имел проблемы с сердцем
«Информация о том, что в реке Воронеж тонет подросток, поступила в Управление ГО и ЧС по телефону в 15:29. На место происшествия выехали экстренные службы и спасатели УГПСС Липецкой области. Но спасти парня уже не удалось. По словам очевидцев, молодой человек плохо плавал, имел проблемы с сердцем».
Напомним, сегодня на Центральном пляже Липецка утонул 16-летний подросток. Официальный пляжный сезон начнется в Липецке 1 июня. С этого дня оборудованные места отдыха начнут обслуживать спасатели.
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