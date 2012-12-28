«ГАЗель» врезалась в «Каравеллу» и опрокинулась: пострадал один водитель

Авария произошла сегодня утром под Ельцом.



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Фото сообщества «ДТП Елец».

Утром 29 мая на 393-м километре трассы «Дон» под Ельцом произошло жесткое столкновение автомобилей «ГАЗель» и «Фольксваген Каравелла», после которого отечественный автомобиль опрокинулся.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, «Фольксваген» стоял на дороге в ожидании разрешающего сигнала светофора, когда в него автомобиль врезалась «ГАЗель» .— В ДТП пострадал водитель «ГАЗели». Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства происшествия, — рассказали в полиции.