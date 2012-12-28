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Происшествия
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36 минут назад
«ГАЗель» врезалась в «Каравеллу» и опрокинулась: пострадал один водитель
Авария произошла сегодня утром под Ельцом.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, «Фольксваген» стоял на дороге в ожидании разрешающего сигнала светофора, когда в него автомобиль врезалась «ГАЗель» .
— В ДТП пострадал водитель «ГАЗели». Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства происшествия, — рассказали в полиции.
Фото сообщества «ДТП Елец».
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