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сегодня, 09:04

38-летний скутерист перевернулся в Липецке

Мужчина госпитализирован.

28 мая на дорогах области зарегистрированы 24 аварии, в пяти из них есть пострадавшие.

Как сообщает областное управление ГАИ, вечером на улице Писарева 38-летний водитель скутера не справился с управлением и перевернулся. Мужчина госпитализирован

На улице Ушинского 29-летний водитель «Шкоды» сбил 18-летнего юношу. Он получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

Утром на Воронежском шоссе 29-летняя женщина за рулем «Киа» наехала на стоящую «Тойоту», которая от удара столкнулась с «Ленд Ровером». В аварии пострадали два пассажира «Ленд Ровера», мальчики 11-ти и 6-ти лет – с травмами их доставили в больницу, и после оказания помощи отпустили домой.


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