Общество
сегодня, 13:07
В Липецкой области назначен начальник управления образования и науки
10 1581
Инесса Шуйкова лишилась приставки и.о.
21 июня распоряжением правительства Липецкой области на должность начальника управления образования и науки назначена Инесса Шуйкова, которая ранее занимала эту должность с приставкой и.о. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе правительства Липецкой области.
Инессе Шуйковой 49 лет, она родилась в Курске. В 1996 году окончила ЛГПУ, получив специальность учителя математики, физики и информатики. Имеет степень кандидата технических наук. Трудовую деятельность начала с должности учителя физики в школе № 4 Липецка, затем преподавала математику в педагогическом лицее № 24, после перешла в ЛГПУ, где занимала должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, заместителя декана по воспитательной работе.
В 2016 году возглавила Центр дополнительного образования «Стратегия». С 2020 года работала ректором Института развития образования Липецкой области. С февраля этого года по настоящее время возглавляла управление образования и науки Липецкой области с приставкой и. о., на этой должности она сменила Лилию Загееву.
Инессе Шуйковой 49 лет, она родилась в Курске. В 1996 году окончила ЛГПУ, получив специальность учителя математики, физики и информатики. Имеет степень кандидата технических наук. Трудовую деятельность начала с должности учителя физики в школе № 4 Липецка, затем преподавала математику в педагогическом лицее № 24, после перешла в ЛГПУ, где занимала должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, заместителя декана по воспитательной работе.
В 2016 году возглавила Центр дополнительного образования «Стратегия». С 2020 года работала ректором Института развития образования Липецкой области. С февраля этого года по настоящее время возглавляла управление образования и науки Липецкой области с приставкой и. о., на этой должности она сменила Лилию Загееву.
10 1581
Терентий
неоднозначник
60+
О!
Безмасочник
Редиска
Фокс
смех
+
Детская комната милиции