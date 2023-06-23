Общество

сегодня, 13:07

В Липецкой области назначен начальник управления образования и науки

10 1581
#назначения
5
В Липецкой области назначен начальник управления образования и науки

Инесса Шуйкова лишилась приставки и.о.

21 июня распоряжением правительства Липецкой области на должность начальника управления образования и науки назначена Инесса Шуйкова, которая ранее занимала эту должность с приставкой и.о. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе правительства Липецкой области. 

Инессе Шуйковой 49 лет, она родилась в Курске. В 1996 году окончила ЛГПУ, получив специальность учителя математики, физики и информатики. Имеет степень кандидата технических наук. Трудовую деятельность начала с должности учителя физики в школе № 4 Липецка, затем преподавала математику в педагогическом лицее № 24, после перешла в ЛГПУ, где занимала должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, заместителя декана по воспитательной работе.

В 2016 году возглавила Центр дополнительного образования «Стратегия». С 2020 года работала ректором Института развития образования Липецкой области. С февраля этого года по настоящее время возглавляла управление образования и науки Липецкой области с приставкой и. о., на этой должности она сменила Лилию Загееву.
10 1581
#назначения
5

Комментарии (10)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Терентий

5 минут назад
Как странно в Липецке руководитель и с профильным образованием.... Ну наконец то!
ответить

неоднозначник

23 минуты назад
какие проблемы отрасли может решить начальник областного управления образования в рамках выделенной строки в бюджете ?
ответить

60+

33 минуты назад
Самое главное что она имеет педагогическое образование и опыт работы в школе .
ответить

О!

35 минут назад
Знакомая особа. Печально за образование в области.
ответить

Безмасочник

40 минут назад
Нет науки - нет и образования. Так что и начальствовать тут не над чем.
ответить

Редиска

50 минут назад
Видел я одного Доцента. По фене он ботал конкретно с Косым и воспитывал их тоже
ответить

Фокс

сегодня, 13:25
заместитель декана по воспитательной работе. Воспитывала скорее всего по точной математической методике, профессионально
ответить

смех

сегодня, 13:21
Странный персонаж , несколько раз обращались , ответы в стиле , это не наше , мы здесь посторонние .
ответить

+

сегодня, 13:19
Как хотелось бы, чтобы те, кто занимает такие должности, им соответствовали...
ответить

Детская комната милиции

сегодня, 13:13
То есть она парторг по воспитательной работе. Ну теперь наука в Пипецке попрет вверх
ответить
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
#а знаете ли вы #лебедянское метро #Мулярчик
8
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
Общество

Еще в рубрике

В Липецкой области официально открыты 24 пляжа
#пляж #река #озеро
1
В Липецкой области официально открыты 24 пляжа

15 минут назад

Общество
Могут ли в Липецке отключать горячую воду не более чем на 14 дней?
#отключение воды
12
Могут ли в Липецке отключать горячую воду не более чем на 14 дней?

сегодня, 13:12

Общество
Работодатели предлагают 90 000, а соискатели вакансий готовы на зарплату в 25 000
#ярмарка вакансий
5
Работодатели предлагают 90 000, а соискатели вакансий готовы на зарплату в 25 000

сегодня, 13:05

Общество
В Ельце изменилось расписание и маршрут автобуса
#маршрут #расписание движения
В Ельце изменилось расписание и маршрут автобуса

сегодня, 12:51

Общество
Шарики «Смешарики» обошлись в 60 000 рублей
#авторские права
1
Шарики «Смешарики» обошлись в 60 000 рублей

сегодня, 11:27

Общество
Владелец беспилотника поднял аппарат в воздух без разрешения и получил штраф в 30 тысяч
#беспилотники
9
Владелец беспилотника поднял аппарат в воздух без разрешения и получил штраф в 30 тысяч

сегодня, 11:12

Общество