Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Роман Ченцов сделал заявление по поводу аварии на энергосетях
Общество
В школе за миллиард упали потолки
Происшествия
Подростки до полусмерти избили рыбака на проспекте Мира
Происшествия
Липецкая вечЁрка: четыре сбитых БПЛА, новые районы без света и выступление Олега Митяева
Общество
Пять домохозяек обварились кипятком
Происшествия
«Мешал отдыхать»: 40-летний мужчина прострелил руку мотоциклисту
Происшествия
На улице Бехтеева спортплощадка вдруг стала частной
Общество
В Липецке задержан владелец наркошопа
Происшествия
В Липецке ожидается гроза с сильным ветром
Погода в Липецке
«Университетский» со светом, но не весь
Происшествия
Читать все
Подростки до полусмерти избили рыбака на проспекте Мира
Происшествия
В «Университетском» возможны новые отключения
Общество
Липчанам больше понравился Гагарин в коричневых тонах
Общество
Раскопочная катастрофа на улице Белана: «очковтирательство и идиотизм»
Общество
Версия потопа в грязинской школе из-за лопнувшей ливневки подтвердилась
Общество
Жители Слободы боятся быть запертыми в своем районе
Общество
Атмосферные фронты циклона принесут в Липецкую область ливни и град
Происшествия
Еще один человек утонул в Липецкой области
Происшествия
Красный уровень объявлен в Хлевенском район
Общество
На НЛМК организовали экскурсии для семей сотрудников
НЛМК Live
Читать все
В России
100
сегодня, 17:49

Кузбасские врачи извлекли из глаза пациентки паразита длиной четыре сантиметра

Женщина обратилась к врачам, когда на глазном яблоке вырос пузырь.

Врачи-офтальмологи Кузбасской областной клинической больницы имени Беляева извлекли из глаза пациентки живого гельминта длиной четыре сантиметра.  Женщина  обратилась к врачам, когда  на глазном яблоке вырос пузырь.

— После осмотра врачи определили причину необычного образования — это дирофилярия. Заражение чаще всего происходит после укуса переносчиков личинок — комаров, слепней и клещей, — цитирует врачей VSE42.Ru.

После заражения паразит растет в организме человека, может мигрировать под кожей, но обычно не размножается, поскольку с укусом комара попадает только одна особь.

0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить