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сегодня, 17:49
Кузбасские врачи извлекли из глаза пациентки паразита длиной четыре сантиметра
Женщина обратилась к врачам, когда на глазном яблоке вырос пузырь.
— После осмотра врачи определили причину необычного образования — это дирофилярия. Заражение чаще всего происходит после укуса переносчиков личинок — комаров, слепней и клещей, — цитирует врачей VSE42.Ru.
После заражения паразит растет в организме человека, может мигрировать под кожей, но обычно не размножается, поскольку с укусом комара попадает только одна особь.
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