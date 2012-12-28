В Липецке задержан владелец наркошопа

При обыске его жилья полицейские нашли полтора килограмма наркотиков: гашиш, марихуану и кокаин.





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Областное управление МВД сообщило о задержании в Липецке владельца интернет-магазина по продаже наркотиков. На 32-летнего жителя города оперативники наркоконтроля и ФСБ вышли еще зимой, но тогда он подозревался как закладчик. Именно при создании очередной закладки он и попался правоохранителям.Во время досмотра у него нашли 30 граммов гашиша. А тайника, который оборудовал липчанин, изъяли ещё более 100 граммов этого наркотика.Затем оперативники обыскали съемное жилье мужчины в Октябрьском округе Липецка, где нашли целый склад наркотиков: более полутора килограммов гашиша, марихуаны, масла каннабиса и кокаина, а также предметы для расфасовки.«При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что задержанный является организатором интернет-магазина по бесконтактной реализации наркотиков. Он снял отдельную квартиру, которую использовал как офис. Также установлено, что покупатели рассчитывались с ним криптовалютой, а общение велось через анонимные мессенджеры в теневом сегменте Интернета», — рассказали в пресс-службе областного управления МВД.Возбуждены три уголовных дела по ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемый заключён под стражу.