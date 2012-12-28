Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сестра избитого до полусмерти Антона Дроздова требует наказания виновного
Происшествия
Над Липецкой областью сбиты два беспилотника
Происшествия
В Липецке воют сирены: объявлен красный уровень
Происшествия
Сегодня в Липецке: горожане наконец-то назвали сумму, которая им необходима для счастья
Общество
Липецкая вечЁрка: труп в квартире, разборки в стиле 90-х и конец блошиного рынка в 9 микрорайоне
Общество
Спасители предупредили о грозе
Общество
Специалисты «Липецкэнерго» восстанавливают электроснабжение потребителей
Общество
Два БПЛА сбиты в Липецкой области ночью
Происшествия
Дело о смертельном заносе дошло до суда
Происшествия
66-летняя женщина упала в автобусе и оказалась в больнице
Происшествия
Читать все
Паркующихся «где хочу» липчан за первые полгода оштрафовали на миллион
Общество
Несколько человек вызволили спасатели из застрявших лифтов в «Елецком» и «Университетском»
Общество
Мэрия Липецка объяснила, как вести себя на главном концерте Дня города в случае воздушной тревоги
Общество
Задержан житель Симферополя — участник обмана ельчанки на 5 миллионов
Происшествия
Липецкие врачи уже год лечат нарушения ритма сердца самыми современными методами
Общество
В Сырском Руднике отключат холодную воду
Общество
Строительство «Туриста-2» не «разморозили»
Общество
В Липецкой области дожди, грозы и до +30
Погода в Липецке
В Липецке задержан владелец наркошопа
Происшествия
В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности
Общество
Читать все
Происшествия
59
8 минут назад

В Липецке задержан владелец наркошопа

При обыске его жилья полицейские нашли полтора килограмма наркотиков: гашиш, марихуану и кокаин.

Областное управление МВД сообщило о задержании в Липецке владельца интернет-магазина по продаже наркотиков. На 32-летнего жителя города оперативники наркоконтроля и ФСБ вышли еще зимой, но тогда он подозревался как закладчик. Именно при создании очередной закладки он и попался правоохранителям. 

Во время досмотра у него нашли 30 граммов гашиша. А тайника, который оборудовал липчанин, изъяли ещё более 100 граммов этого наркотика.
Затем оперативники обыскали съемное жилье мужчины в Октябрьском округе Липецка, где нашли целый склад наркотиков: более полутора килограммов гашиша, марихуаны, масла каннабиса и кокаина, а также предметы для расфасовки.

«При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что задержанный является организатором интернет-магазина по бесконтактной реализации наркотиков. Он снял отдельную квартиру, которую использовал как офис. Также установлено, что покупатели рассчитывались с ним криптовалютой, а общение велось через анонимные мессенджеры в теневом сегменте Интернета», — рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Возбуждены три уголовных дела по ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемый заключён под стражу.

наркотики
0
1
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить