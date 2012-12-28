Жители Слободы боятся быть запертыми в своем районе

Одна раскопка ведется в начале улицы Липовской, вторую скоро начнут в ее конце, а во дворах ремонтируют внутренние проезды.

Жители Слободы боятся, что скоро окажутся запертыми в своем районе. На улице Липовской у выезда на улицу Гагарина с 27 июня ремонтирует теплотрассу, и эта работа закончится только к августу.Сегодня мэрия сообщила о земляных работах с другого конца Липовской — у дома № 7. С 22 июля по 5 августа здесь будут подключать жилой комплекс по улице Игнатьева к системе водоснабжения.Одновременно с этим во дворах района ремонтируют дороги и для выезда со Слободы остается только улица Семашко.«Говорят, что перекроют и Семашко для ремонта асфальта. Мы окажемся в котле, из которого не будет выездов вообще!», — боятся местные жители.«Проезды будут обеспечены! Контроль возложен на подрядные организации», — ответили в пресс-службе мэрии Липецка.