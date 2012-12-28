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сегодня, 16:11
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Жители Слободы боятся быть запертыми в своем районе

Одна раскопка ведется в начале улицы Липовской, вторую скоро начнут в ее конце, а во дворах ремонтируют внутренние проезды.

Жители Слободы боятся, что скоро окажутся запертыми в своем районе. На улице Липовской у выезда на улицу Гагарина с 27 июня ремонтирует теплотрассу, и эта работа закончится только к августу.

Сегодня мэрия сообщила о земляных работах с другого конца Липовской — у дома № 7. С 22 июля по 5 августа здесь будут подключать жилой комплекс по улице Игнатьева к системе водоснабжения.
Одновременно с этим во дворах района ремонтируют дороги и для выезда со Слободы остается только улица Семашко.

«Говорят, что перекроют и Семашко для ремонта асфальта. Мы окажемся в котле, из которого не будет выездов вообще!», — боятся местные жители.

«Проезды будут обеспечены! Контроль возложен на подрядные организации», — ответили в пресс-службе мэрии Липецка.
ремонт дорог
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Света
13 минут назад
Липовская где Горячая вода!
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Света
23 минуты назад
Где горячая вода?
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D_Gahan
42 минуты назад
Делайте через военник сквозной проезд от автомобилиста
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Какие проезды?
43 минуты назад
Сейчас одна дорога, через низ! Выезд на Липовскую перекроют, а с учётом того, что сверху поезд закрыт до Семашко, то ни въехать, ни выехать будет невозможно!!! Вы что творите?!
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