Общество
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сегодня, 16:11
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Жители Слободы боятся быть запертыми в своем районе
Одна раскопка ведется в начале улицы Липовской, вторую скоро начнут в ее конце, а во дворах ремонтируют внутренние проезды.
Сегодня мэрия сообщила о земляных работах с другого конца Липовской — у дома № 7. С 22 июля по 5 августа здесь будут подключать жилой комплекс по улице Игнатьева к системе водоснабжения.
Одновременно с этим во дворах района ремонтируют дороги и для выезда со Слободы остается только улица Семашко.
«Говорят, что перекроют и Семашко для ремонта асфальта. Мы окажемся в котле, из которого не будет выездов вообще!», — боятся местные жители.
«Проезды будут обеспечены! Контроль возложен на подрядные организации», — ответили в пресс-службе мэрии Липецка.
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