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Директор школы из Усмани борется за звание «Учителя года России – 2020»

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#Учитель года #образование
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Директор школы из Усмани борется за звание «Учителя года России – 2020»

Заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией был перенесён на начало 2021 года.

В Волгограде стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020». Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, наш регион в финале представляет абсолютный победитель регионального конкурса «Учитель года» в 2020 году Дмитрий Демихов, директор школы №4 Усмани, учитель истории и обществознания.

Сегодня 85 победителей региональных конкурсов вступят в борьбу за звание учителя года на федеральном этапе профессионального состязания. Конкурсные испытания пройдут на площадках волгоградской средней школы № 55 «Долина знаний» и городского Детско-юношеского центра.

Педагоги покажут своё мастерство в ходе прохождения конкурсных испытаний «Методическая мастерская», «Урок», после чего будут определены 15 лауреатов. По итогам испытаний «Классный час» и «Мастер-класс» жюри выберет пятёрку призёров конкурса.

Финальное мероприятие пройдёт 2 февраля в обновлённом формате. В режиме пресс-конференции призёры ответят на вопросы интервьюеров – представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов. По итогам испытания из пятёрки лучших учителей будет выбран победитель конкурса «Учитель года России – 2020», который войдёт в состав коллегиальных органов при Министерстве просвещения России.

Фото -  deptno.lipetsk.ru


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#Учитель года #образование
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