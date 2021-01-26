сегодня, 09:13
Директор школы из Усмани борется за звание «Учителя года России – 2020»
Заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией был перенесён на начало 2021 года.
Сегодня 85 победителей региональных конкурсов вступят в борьбу за звание учителя года на федеральном этапе профессионального состязания. Конкурсные испытания пройдут на площадках волгоградской средней школы № 55 «Долина знаний» и городского Детско-юношеского центра.
Педагоги покажут своё мастерство в ходе прохождения конкурсных испытаний «Методическая мастерская», «Урок», после чего будут определены 15 лауреатов. По итогам испытаний «Классный час» и «Мастер-класс» жюри выберет пятёрку призёров конкурса.
Финальное мероприятие пройдёт 2 февраля в обновлённом формате. В режиме пресс-конференции призёры ответят на вопросы интервьюеров – представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов. По итогам испытания из пятёрки лучших учителей будет выбран победитель конкурса «Учитель года России – 2020», который войдёт в состав коллегиальных органов при Министерстве просвещения России.
Фото - deptno.lipetsk.ru