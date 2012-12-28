В Грязях кассир попыталась оспорить штраф за продажу пивного напитка девочке-подростку

Продавец ссылалась на обручальное кольцо на руке покупательницы и ключи от машины.

20 марта этого года в магазине на улице Станционной в Грязях кассир за 114 рублей продала несовершеннолетней девушке пивной напиток. За это продавца-кассира привлекли к административной ответственности по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния» и оштрафовали на 15 000 рублей.Но продавец не согласилась и подала на это постановление жалобу. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина ссылалась на то, что у девушки было обручальное кольцо на руке и ключи от автомобиля, поэтому она посчитала, что она совершеннолетняя.Грязинский городской суд посчитал, что такой довод не может быть основанием для отмены штрафа: продавец должна была убедиться в достижении покупателем совершеннолетия, спросив паспорт. Да и наличие брака юридического значения для дела не имеет — этот факт не подменяет достижения восемнадцатилетнего возраста.