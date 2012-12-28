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Происшествия
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сегодня, 13:08
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В Грязях кассир попыталась оспорить штраф за продажу пивного напитка девочке-подростку
Продавец ссылалась на обручальное кольцо на руке покупательницы и ключи от машины.
Но продавец не согласилась и подала на это постановление жалобу. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина ссылалась на то, что у девушки было обручальное кольцо на руке и ключи от автомобиля, поэтому она посчитала, что она совершеннолетняя.
Грязинский городской суд посчитал, что такой довод не может быть основанием для отмены штрафа: продавец должна была убедиться в достижении покупателем совершеннолетия, спросив паспорт. Да и наличие брака юридического значения для дела не имеет — этот факт не подменяет достижения восемнадцатилетнего возраста.
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