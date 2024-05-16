Сегодня в Липецке: День пограничника, столичный виртуоз, кино Такеши Китано и откуда берутся начальники

Культурная и общественная программа наступившего дня.

Днём в Липецке – 26-28 градусов, солнечно и без осадков.











С 10:00 и до завершения ремонтных работ останутся без холодной воды жители улиц Комсомольской, 22; Котовского, 19, 23, 37; Писарева, 1, 2а, 2б, 3а, 4, 6, 8, 8а, 12, 12а, 12б, 16, 22, 35, 37; Светлова, 29, 29а, 26, 31, 31а; Тихая, 24; Школьной, 24; Ярославской, 13, 19; переулка Кочубея, 1.









В промежутке с 8:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта отключат свет на срок не более 3-х часов на улицах 9-й микрорайон, Баумана, Брюллова, Городовикова, Лесопарковое хозяйство, Медицинской, Московской, Моршанской, Рябиновой, Солнечной, Ударников, Физкультурной, Фурманова, Цементников, Ю.Смирнова, в садоводчествах «Весна, «Кооператор», «Сокол-1», «Сокол-3».









Ветераны погранвойск традиционно возложат цветы к Вечному огню и почтят память погибших на службе. После чего колонна ветеранов погранвойск в сопровождении оркестра липецкого Дома музыки отправится пешком по улицам Липецка к памятнику пограничникам на площади Петра Великого. Там пройдёт вторая часть праздника.









В Доме музыки (ул. П. Осипенко, 12) в 19:00 состоится очередной концерт проекта «Без рояля».









Эльвира Бокова



22-летний гость из Москвы в юном возрасте стал победителем телевизионного проекта «Синяя птица» (2016 г). В настоящий момент он – студент 3-го курса Московского губернского колледжа искусств по специальности «фортепиано» (педагог А. Панов), победитель и лауреат международных конкурсов.









В 17:00 здесь выступят Студенты Липецкого областного колледжа искусств им. К. Н. Игумнова. Юные вокалисты (класс преподавателя М. А. Тимергалеевой) исполнят народные песни, арии и романсы русских и зарубежных композиторов.









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Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) готовится к фестивалю детских фильмов «Радуга», который начнётся всего через 2 дня. А сегодня в 11:00 – в качестве прелюдии – можно посмотреть мультик «Лонки-великий обманщик». Южная Корея. Режиссёр Ом Ён (6+).







Игроки соревнуются, чтобы получить Суперпояс. Кто будет им обладать, станет правителем мира. Лонки, Лиу и Попо решили стать одной командой, чтобы выполнить задание. Но Лонки — великий обманщик, и у него свои коварные планы.

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:01 состоится очередное заседание клуба «Истина в кине».Будут смотреть и обсуждать фильма «Кикуджиро». Япония, 1999. Кмедия. Драма. Режиссёр Такеши Китано (12+).





Кикуджиро не любит работать, зато обожает азартные игры и часто решает проблемы с помощью кулаков. Но именно его судьба выбрала на роль защитника одинокого мальчика Масао. Молчаливый малыш мечтает увидеть маму, которая переехала на побережье, оставив ребёнка у бабушки. Так выходит, что мальчик отправляется в путь вместе с великовозрастным хулиганом. Рейтинг фильма на Кинопоиске – 7.8.









А час спустя – в 20:01 в «Библиотеке» стартует стендап-шоу «Импровизация» от клуба Липецкой комедии.





Комики будут импровизировать на ходу, реагируя на ваши предложения и создавая шутки.





Про начальство



41% компаний Липецка при найме руководителей предпочтёт повысить кого-то из действующих сотрудников, чем взять человека со стороны, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.







Человека не из своей системы предпочтут искать лишь в 16% компаний. Ещё 39% организаций не обращают внимание, откуда пришёл новый руководящий работник, главное, чтобы он обладал соответствующими профессиональными знаниями и навыками.















В частном секторе в это же время станут бесполезными краны на улицах 1-й Крымской, 2-й Крымской, Бурлакова, Верхней, Джамбула, Добровской, Железногорской, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Патриотической, Пригородной, Светлова, Тихой, Чаплыгина, Школьной, Шмидта, Ярославской, переулка Кочубея.Уже в 6 утра первый участок красного цвета появился на улице Гагарина, а проспект Победы почти на всей протяжённости в сторону центра отмечен желтым, но, как говорится, то ли ещё будет. Узнавать о пробках на дорогах можно с помощью «Яндекс-карт» или аналогичных приложений. Без них рискуете надолго увязнуть в пучине городского движения.Торжественный митинг «зелёных фуражек» пройдёт на площади Героев в 10:00По ходу следования колонны центр Липецка будет перекрыт: с 10:00 до 11:30: по мере того, как «погранцы» растают на горизонте, машинам будут разрешать проезд. Перекрытие затронет маршрут: площадь Героев – улица Зегеля – площадь Плеханова – улица Зегеля – Петровский проезд – площадь Революции – переулок Литаврина – улица Первомайская.Перед липчанами выступят тамбовские музыканты Елена Дуда (гитара), Марина Попова (альт), Эльвира Бокова (виолончель). Будут исполнены произведения М.Глинки, С. Рахманинова и собственные сочинения артистки концерта Е. Дуды.А в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) в 19:00 начнётся фортепианный концерт Евгения Николаева.В Липецке столичный гость исполнит сочинения П. Чайковского. А. Скрябина, С.Рахманинова,а также собственные «Послание Дебюсси». «Посвящение Скрябину» и сказку.Концерт пройдёт сегодня даже в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2).Вход свободный.И какой же концертный день без джаза? Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) приглашает в 19:00 на джазовый вечер с коллективом NOVA RROJEKT.Это молодой джазовый коллектив из Липецка, в состав которого входит, например, саксофонист Филипп Арутюнов. Вот пример его выступления на прошлой неделе в концертном зале Липецкой государственной филармонии.Александр Игнатенко, Полина Ртищева, Антон Савенков.Вход – любая бумажная купюра от 100 рублей.Своих работников выдвинут на руководящие должности в предприятиях сферы логистики и информационных технологий. А вот в сфере услуг лучше поищут человека со стороны.