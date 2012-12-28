Липчанин проявил себя в Питере: лежал на улице и демонстрировал прохожим свой половой орган
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Липчанин проявил себя в Питере: лежал на улице и демонстрировал прохожим свой половой орган
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Происшествия
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35 минут назад
В Данковском районе обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением
Рядом нашли ружьё.
На месте происшествия обнаружено и изъято ружьё.
— Проводится проверка. Отрабатываются все версии происшествия, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
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