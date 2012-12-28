В Данковском районе обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением

Рядом нашли ружьё.

Утром 26 мая в доме в селе Гагарино Данковского района было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением.На месте происшествия обнаружено и изъято ружьё.— Проводится проверка. Отрабатываются все версии происшествия, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.