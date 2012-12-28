В Липецке произошла драка между мигрантами и руководителями двух общественных организаций
Выходные в Липецке: город перекроют из-за велопарада, трамваи уходят в отпуск и юбилей маэстро
В Липецке произошла драка между мигрантами и руководителями двух общественных организаций
Выходные в Липецке: город перекроют из-за велопарада, трамваи уходят в отпуск и юбилей маэстро
В России
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20 минут назад
В жилом доме Саратова взорвалась граната
По данным «Саратов № 1», боеприпас сдетонировал на втором этаже дома на Соколовогорской улице на севере города. В квартире выбило окна, 12 жильцов дома эвакуировали.
По данным «ЧП Саратов», мужчина 1952 года рождения погиб на месте, пострадавший мужчина 2002 года рождения госпитализирован в критическом состоянии.
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