Выходные в Липецке: город перекроют из-за велопарада, трамваи уходят в отпуск и юбилей маэстро

Рассказываем всё самое главное про наступивший уикенд.

В субботу ожидается 22-24 градуса, а в воскресенье ещё теплее – 23-25 градусов. Первый выходной день пройдёт без осадков, второй – преимущественно без осадков.











25 мая с 10:00 в связи с ремонтными работами перекроют холодную воду на улицах Невского, 13, 15; Одоевского, 5; Осипенко, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8а, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22/5, 22/6; Прокатн0й, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; Суворова, 7, 9, 9а, 11, 12, 13, 14в, 14/1, 14/2, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28; Рыбалко, 8; а также в частном секторе на улице Винницкой, Задорожной, Одоевского, Подсобное хозяйство, Рыбалко, Садовой, Харьковской, Шахтёрской, в переулке Костенко.















25 мая в промежутке с 8:00 до 18:00 отлючат электроэнергию на срок до 3-х часов на улицах Ангарской, Артёма, Архангельской, Астраханской, Базарной, Бригадной, Взлётной, Володарского, Геологической, Грушёвой, Даргомыжского, Депутатской, Детской, Дорожной. Зареченской, Зелёной, Земной, Ивовой, Ильича, Инженерной, Кленовой, Коттеджной, Ладыгина, Локомотивной, Маргелова, Металлистов, Монтажников, Ореховой, Почтовой, Романовской, Силикатной, Ударников, Усманской, Фурманова, Юношеской, проспекте Мира, в переулках 1-м Театральном, Вишнёвом, Лирическом, Моторном, Нагорном, Парковом, Серебристом, Стандартном, Туманном, Усадебном, Фруктовом, в посёлке Заречье, в садоводчестве Монтажник.









Правда, не всеми видами экологичного транспорта липчане смогут воспользоваться в ближайшее время. С 25 мая по городу перестанут ходить трамваи. Всё из-за необходимости ремонта стрелочных механизмов на рельсовых путях.











Крайнее занятие «Музыки развивает» (0+)

Липецкая государственная филармония продолжает благороднейшее дело – учит прекрасному малышей. 25 мая в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) пройдёт заключительное в этом учебном году занятие из цикла «Музыка развивает». Оно будет называться «Музыкальная паутинка» и научит ребят познавать музыкальные образы через тактильное восприятие.









Юбилей знаменитого балетмейстера (6+)







Заслуженный коллектив народного творчества Липецкой области ансамбль эстрадного танца «Ритм» закатит представление «Мы вместе!» с участием своих нынешних воспитанников и выпускников прошлых лет, посвященное 80-летнему юбилею своего легендарного основателя Валерия Бурана.









Погода пришла в норму и в Липецке возобновляются экскурсии по историческим местам города. Их в конце весны и летом будет немало, советуем читателям выбирать бесплатные путешествия: они ничем не хуже и ведут экскурсию профессионалы, чего нельзя гарантировать у коммерсантов.









Липецкий академический театр драмы им. Л.Н. Толстого на выходных порадует лишь одним спектаклем. 25 мая в 18:00 покажут «Историю с м… (Из «Провинциальных анекдотов А.Вампилова).









16 реприз по комедийным новеллам Аркадия Аверченко никого не оставят равнодушным. Гротеск, калейдоскоп смешных и невообразимых историй, а ещё – танцевальные номера и музыка.















А 26 мая в 18:00 на сцене комедия «Мужской стриптиз» по пьесе липецкого драматурга Б.Бужора (18+)







История пятерых сталеваров потерявших работу и поставивших на себе клеймо неудачников. Когда-то они были лучшими друзьями, а теперь грызутся друг с другом из-за вакансии в бюро занятости. Но реклама мужского стриптиза, попавшаяся на глаза одному из друзей, переворачивает их жизнь.

Он будет посвящён 80-летию со дня рождения выдающегося австрийского актера Хельмута Бергера, на экране покажут одну из лучших его работ «Семейный портрет в интерьере». Франция, Италия, 1974. Мелодрама. 16+,











Кадр из кинофильма











Оба выходных на стадионе «Динамо» (ул. К.Маркса, 27) будет проходить областная Спартакиада трудящихся на призы ВФСО «Трудовые резервы».









26 мая с 10:00 наступит «засуха» на 15 микрорайоне, 35, 36; Прудной, 2, в частном секторе улиц Городовикова, Жактовской, Исполкомовской, Медицинской, Минской, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Смирнова, Солнечной, Ударников.26 мая между 8:00 и 18:00 не более чем на 3 часа обесточат улицы 9 микрорайон, 40 лет Октября, Абрикосовую, Адмирала Макарова, Арсеньева, Баумана, Береговую, Бородинскую, Брюллова, Волжскую, Гагарина, Газина, Городовикова, Джержинского, Добровскую, Железногорскую, Земляничную, З.Космодемьянской, И.С. Бурлакова, Краснознамённую, Кутузова, Леваневского, Лермонтова, Лесопарковое хозяйство, Лесопарковую, Литейную, Мамина-Сибиряка, Медицинскую, Минина, Моршанскую, Московскую, М. Светлова, Надежды, Н.К. Крупской, Озёрную, Папанина, Парковую, Патриотическую, Писарева, Пляжную, Пожарского, Р.Ибаррури, Рябиновую, Санитарную, Северную, Свободный Сокол, Славянскую, Сливовую, Солнечную. Стасова, Студёновскую, Тамбовскую, Тихую, Ударников, Ушинского, Физкультурную, Фурманова, Цементников, Юрия Смирнова, Ярославскую, площади Аксакова, Заводскую, Константиновой, Мира, проезды Каштановый, Северный, Универсальный, переулок Виноградный, садоводчества «Весна», «Кооператор», «Сокол-1». «Сокол-3»Суббота в Липецке начнется с велопарада, который стартует в 11:00 и пройдёт по маршруту: ДС «Звёздный» — ул. Космонавтов — ул. Вермишева — ул. Московская — ул. Гагарина — ДС «Звёздный».Из-за этого центральную часть города перекроют. «Улицы будут открываться для движения постепенно, сразу же после проезда велосипедистов», — пояснили в мэрии Липецка.Желающим высказать возмущение и советы велосипедистам убираться за пределы города и там кататься сколько угодно, сообщим, что Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух» пройдёт в 103 городах страны. Она как раз и призывает реже пользоваться автомобилем, а пересесть на экологически чистый транспорт.Неудобства продлятся почти две недели – до 6 июня. В мэрии пообещали пустить по травмайным маршрутам автобусы со специальными указателями. Они будут курсировать от Центрального рынка до кольца 9 микрорайона, отправляться в путь будут от дома №8 на площади Победы. Расписание обещают разместить на сайте департамента городского транспорта.Урок повторят два раза – в 11:00 и в 12:00.Грандиозный концерт состоится 25 мая в 15:00 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54).Пока неизвестно, выйдет ли на сцену сам именинник, но ещё совсем недавно от лихо отплясывал на праздниках на радость ученикам и многочисленным поклонникам.Одна из таких экскурсий отправится в путь уже сегодня, 25 мая, в 12:00 от Христорождественского собора. Она называется «По бывшей улице Дворянской» и пройдёт по улице Ленина. Вы познакомитесь с достопримечательностями главной улицы Липецка, ее тайнами и легендами, узнаете много интересных фактов о прошлом и настоящем.Организует путешествие Липецкая областная универсальная научная библиотека. Денег за прогулку не возьмут, но требуется записаться по телефону (4742) 27-06-75.Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает 25 мая в 18:03 на спектакль «Лёгкое знакомство».Постановку осуществил не кто-нибудь, а заслуженные артист России Николай Чебыкин. В одной из главных ролей сыграет хозяйка «Библиотеки» Дина Кюнбергер.Лёгкий и эксцентричный комедийный сюжет в духе культового «Ревизора». Действие происходит в провинциальной гостинице. Администратор выгоняет из женского номера молодого человека, при этом оскорбляя и унижая его. Между мужчинами завязывается потасовка. Хозяйка номера, симпатичная молодая девушка, в свою очередь, не меньше возмущена поведением хама-администратора.Липецкий театр драмы (пл. Константиновой, 3) 25 мая в 18:00 покажет спектакль «12 любящих сердец и ещё...»Липецкий киноклуб «Ностальгия» 25 мая в 17:00 проводит сеанс в малом зале ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54).Вход свободный.Большая культурная программа ждёт липчан на выходных и в парках города. Ниже вы сможете ознакомиться с расписанием.(6+)Физкультурники со всего региона определят сильнейших в таких дисциплинах, как лёгкая атлетика, настольный теннис, шахматы, плавание, гиревой спорт, пулевая стрельба, баскетбол 3х3, функциональное многоборье (кроссфит), шашки, перетягивание каната, подтягивания, отжимания и дартс.