Любимец Сталина, опровергатель Дарвина и автор великой комедии

В очередном выпуске видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы….» мы рассказываем об всемерно известных людях России, чьи имена связаны с Измалковским районом.

Из этого выпуска вы узнаете:— историю легендарного шахтера Алексея Стаханова;— об уроженце Измалковского района Николае Данилевском, основателе панславизма, настаивающем на том, что «Россия не Запад»;—о том, как Александр Грибоедов писал на Измалковщине «Горе от ума», и как отправился навстречу своей гибели;— как персидский принц вез российскому императору алмаз из трона великих моголов.