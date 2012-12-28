Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке пропала 33-летняя женщина
Происшествия
Каким будет предстоящее лето
Общество
«Это был самый лучший день, и он был единственным в году!»
Общество
Эксперта будут судить за заключение о кране: деталь техники упала и убила рабочего
Происшествия
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Завершается четырёхлетнее строительство «Восточного обхода»
Общество
Липецкая вечЁрка: последний звонок, памятник Хренникову и виды на лето
Общество
34-летняя закладчица отправилась более чем на 9 лет в колонию
Происшествия
Кондиционерами оснащены 70% муниципальных и только 5% частных автобусов
Общество
Две охранные фирмы оштрафовали на 150 000 рублей каждую
Общество
Читать все
«Это был самый лучший день, и он был единственным в году!»
Общество
К сезону отпусков заработает «горячая линия» по туристическим услугам и угрозам за рубежом
Общество
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области безветренно и до +25
Погода в Липецке
Любимец Сталина, опровергатель Дарвина и автор великой комедии
А знаете ли вы
Липецкая вечЁрка: последний звонок, памятник Хренникову и виды на лето
Общество
Вооруженный топором мужчина ограбил магазин в Добринском районе
Происшествия
Эксперта будут судить за заключение о кране: деталь техники упала и убила рабочего
Происшествия
Пойманный второй раз пьяным за рулем водитель пытался дать взятку полицейским
Происшествия
Выходные в Липецке: город перекроют из-за велопарада, трамваи уходят в отпуск и юбилей маэстро
Общество
Читать все
А знаете ли вы
149
55 минут назад
2

Любимец Сталина, опровергатель Дарвина и автор великой комедии

В очередном выпуске видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы….» мы рассказываем об всемерно известных людях России, чьи имена связаны с Измалковским районом.

Из этого выпуска вы узнаете:

— историю легендарного шахтера Алексея Стаханова;

— об уроженце Измалковского района Николае Данилевском, основателе панславизма, настаивающем на том, что «Россия не Запад»;

—о том, как Александр Грибоедов писал на Измалковщине «Горе от ума», и как отправился навстречу своей гибели;

— как персидский принц вез российскому императору алмаз из трона великих моголов.
а знаете ли вы
краеведение
0
0
0
2
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Телевизор
14 минут назад
Этот рассказ из рубрики каша в голове?
Ответить
ФАндор
22 минуты назад
Алексеем СТАКАНОВЫМ звали его соседи .......
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru