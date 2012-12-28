Выходные в Липецке: город перекроют из-за велопарада, трамваи уходят в отпуск и юбилей маэстро
А знаете ли вы
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55 минут назад
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Любимец Сталина, опровергатель Дарвина и автор великой комедии
В очередном выпуске видеоприложения к рубрике «А знаете ли вы….» мы рассказываем об всемерно известных людях России, чьи имена связаны с Измалковским районом.
— историю легендарного шахтера Алексея Стаханова;
— об уроженце Измалковского района Николае Данилевском, основателе панславизма, настаивающем на том, что «Россия не Запад»;
—о том, как Александр Грибоедов писал на Измалковщине «Горе от ума», и как отправился навстречу своей гибели;
— как персидский принц вез российскому императору алмаз из трона великих моголов.
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