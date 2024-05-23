К юбилею Пушкина в театре Толстого поставили «Онегина»

Режиссёр Евгений Азманов выпустил второй спектакль и сыграл Евгения Онегина.

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23 мая в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л.Н. Толстого при аншлаге состоялась премьера спектакля «Онегин».Спектакль идёт на малой сцене. А поставил его актёр театра Евгений Азманов. Он же исполнил главную роль — Евгения Онегина.«Онегин» — уже вторая по счёту режиссёрская работа Азманова. Первая — «Есенин. Быть поэтом» с успехом идёт на сцене с декабря 2016 года. Спустя почти восемь лет после режиссёрского дебюта Евгений Азманов выпустил второй спектакль, на этот раз по роману в стихах Александра Пушкина. По странному совпадению, Пушкин тоже писал свое великое произведение восемь лет.Премьеру приурочили к предстоящей юбилейной дате: 6 июня исполнится 225 лет со дня рождения великого русского поэта. Кстати, постановку Евгений Азманов собирался выпустить ещё пять лет назад, к предыдущей круглой пушкинской дате. Но всё сложилось только сейчас.Эпиграф к спектаклю: «Кого ж любить? Кому же верить?». Всё дело в том, что в постановку режиссер включил черновик Александра Сергеевича, в котором рассказывается предыстория Евгения Онегина. Режиссер и актёр Евгений Азманов как адвокат пытается хоть немного оправдать своего героя. А ещё, прежде чем приступить к постановке, он перелопатил огромное количество материала о Пушкине: изучал тексты Лотмана и Набокова, которые разбирали Пушкина, вычитывал замечания к роману, поднял все вычеркнутые из текста самим автором строки.— Онегин — отрицательный персонаж. Но в нашем прологе звучат 14 строк, которые я взял из первого издания «Евгения Онегина». Эти строки не вошли в окончательный вариант романа, но они объясняют суть: почему главный герой стал таким. Повеса, гуляка, а почему? Оказывается, всё очень банально: он разочаровался в жизни, потому что его предала его любимая девушка. И после этого у него срывает крышу, и он пошёл во все тяжкие… Мне всегда хотелось это понять. Почему, откуда это пошло. Оттуда это и пошло. Поэтому Онегин поменялся кардинально, это измена довела его до такого состояния, — рассказал Евгений Азманов.Но лейтмотив постановки не в оправдании Онегина. Он в том, что всё надо делать вовремя:«Блажен, кто смолоду был молод,Блажен, кто вовремя созрел».— Жениться, веселиться, гулять, заводить семью надо вовремя. Останавливаться надо вовремя. Девиз этого спектакля: делай всё вовремя, и будет у тебя всё хорошо. А будешь делать как Онегин — так и закончишь, — говорит 43-летний режиссёр, который сам до сих пор ходит в завидных холостяках. Детей нет.Выходит, себя и играл?!Зато какие творческие работы рождаются! На этот раз сценография, костюмы, музыка, режиссура и игра — всё личная заслуга Евгения Азманова.Получилось модно и современно: элементы классики в костюмах успешно сочетаются со стилем минимализма. Много интересных и ярких деталей: властная мать Татьяны и Ольги Лариных в исполнении Любови Есаковой (Кабановой) появляется на сцене с хлыстом в руках.Огромный лохматый медведь из страшного сна Татьяны — это гигантский серый Мишка Тедди, который одновременно и символ влюбленных.А каким безумным скопищем масок, фриков и чудовищ показана «ярмарка невест» Москва! Ведь это и есть настоящий страшный сон.В начале и в завершении постановки герои спектакля надевают на лица (и в жизни) модные маски в технике оригами. У Татьяны — маска зайчика, у Онегина — то ли серого волка, то ли чудовища…Кстати, зайчик появляется совсем не случайно. Он тоже от Пушкина, который сравнивает Татьяну с зайчиком:«Ждала Татьяна с нетерпеньем,Чтоб трепет сердца в ней затих,Чтобы прошло ланит пыланье.Но в персях то же трепетанье,И не проходит жар ланит,Но ярче, ярче лишь горит...Так бедный мотылек и блещетИ бьется радужным крылом,Плененный школьным шалуном;Так зайчик в озими трепещет,Увидя вдруг издалекаВ кусты припадшего стрелка».По задумке режиссёра, зайчик — это с одной стороны невинность, c другой — плодовитость. Зайчик — белый и пушистый, но как раз оригами-маска выглядит совсем не такой.Для камерной сцены выбрали материалистичные декорации — мрачные бетонные стены, которые одновременно становятся и чистым листом для героев, и школьной доской для хрестоматийных выдержек из Пушкина: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей», наивных строк: «Кто любит более тебя, пусть пишет далее меня», и наскальной живописи как сейчас на заборах и стенах подъездов — ведь молодость одинакова во все времена.Среди крестиков и ноликов — портреты влюблённых, в которых ясно читается: прототип Ленского – это сам Пушкин. Поэтому своими кудрями так похож на Александра Сергеевича исполнитель роли Владимира Ленского Павел Чумаков.Но хороши в спектакле не только Онегин и кудри Ленского. Хороша и Татьяна в исполнении молодой артистки Ксении Пудовкиной.— Мы пытались найти что-то новое, потому что текст знаком всем со школьной скамьи. Все привыкли видеть Татьяну меланхоличной, скромной. Мы пытались найти моменты, где она может похулиганить, быть немного бунтаркой. У нас получилась музыкально-литературная композиция, которая отличается от обычного спектакля. У нас не было пьесы. Приходилось много работать с текстом — надеюсь, мы Александра Сергеевича Пушкина не подвели. Считаю, что моя работа пока сырая — мы в процессе. Но с каждым спектаклем мы будем её совершенствовать и улучшать. Сыграть Татьяну — это определенный уровень. Мне очень повезло, что во время учёбы в институте на курсе сценической речи мы делали работу по «Онегину» — текст мне знаком с тех пор. Это стало маленьким преимуществом, — рассказала Ксения Пудовкина.Поскольку год юбилейный для Пушкина, cпектакль «Онегин» ждёт фестивальная судьба: его уже пригласили на «Мелиховскую весну» в музей-заповедник Чехова и в Сергиев Посад.