Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Заведующую детским садом обвиняют во взятке, ее подчиненных — в поборах с коллектива
Происшествия
Туалет есть, но не про вашу честь!
Общество
Липчанка перевела мошенникам 28 миллионов рублей: сбережения, средства за квартиру, машину и взятые в кредит деньги
Происшествия
Новое перекрытие улиц: 25 мая в Липецке пройдет велопарад
Общество
«Зачислена в литературный кружок, кровать заправляет по установленному образцу, считает себя верующей»
Общество
На проспекте Победы горела квартира
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Школа до и после ремонта — две разные школы»
Общество
Липчанин поджег одеяло на подоконнике квартиры и выбросил из окна мебель и двери
Происшествия
В центре Липецка горит заброшенный дом
Происшествия
Читать все
ФАС не нашла нарушений в организации торгов на ремонт пяти дорог в Липецке
Общество
Кражу велосипеда с улицы Космонавтов записала камера наблюдения
Происшествия
В пятиэтажке на улице Космонавтов вода едва течет из крана
Общество
В Липецке пропала 33-летняя женщина
Происшествия
Сегодня в Липецке: день славянской письменности и культуры, куда ни глянь – везде концерты и красотки в бикини
Общество
Прокуратура Липецкой области открыла «горячую линию» по нарушениям на ЕГЭ
Общество
Две охранные фирмы оштрафовали на 150 000 рублей каждую
Общество
К юбилею Пушкина в театре Толстого поставили «Онегина»
Культура
Мужчина выпал из окна в Липецке
Происшествия
Водитель «Приоры» погиб в столкновении с грузовиком
Происшествия
Читать все
Культура
135
сегодня, 11:40

К юбилею Пушкина в театре Толстого поставили «Онегина»

Режиссёр Евгений Азманов выпустил второй спектакль и сыграл Евгения Онегина.

23 мая в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л.Н. Толстого при аншлаге состоялась премьера спектакля «Онегин».

Спектакль идёт на малой сцене. А поставил его актёр театра Евгений Азманов. Он же исполнил главную роль — Евгения Онегина.

«Онегин» — уже вторая по счёту режиссёрская работа Азманова. Первая — «Есенин. Быть поэтом» с успехом идёт на сцене с декабря 2016 года. Спустя почти восемь лет после режиссёрского дебюта Евгений Азманов выпустил второй спектакль, на этот раз по роману в стихах Александра Пушкина. По странному совпадению, Пушкин тоже писал свое великое произведение восемь лет.

Премьеру приурочили к предстоящей юбилейной дате: 6 июня исполнится 225 лет со дня рождения великого русского поэта. Кстати, постановку Евгений Азманов собирался выпустить ещё пять лет назад, к предыдущей круглой пушкинской дате. Но всё сложилось только сейчас.

13C7C346-333A-4BFE-B6CB-8895FECFF816.jpeg+2024-05-23-21.52.02+niz.jpg

95167EFE-E3A5-4FC8-9128-FE949D7519B4.jpeg+2024-05-23-21.52.02+niz.jpg

Эпиграф к спектаклю: «Кого ж любить? Кому же верить?». Всё дело в том, что в постановку режиссер включил черновик Александра Сергеевича, в котором рассказывается предыстория Евгения Онегина. Режиссер и актёр Евгений Азманов как адвокат пытается хоть немного оправдать своего героя. А ещё, прежде чем приступить к постановке, он перелопатил огромное количество материала о Пушкине: изучал тексты Лотмана и Набокова, которые разбирали Пушкина, вычитывал замечания к роману, поднял все вычеркнутые из текста самим автором строки.

— Онегин — отрицательный персонаж. Но в нашем прологе звучат 14 строк, которые я взял из первого издания «Евгения Онегина». Эти строки не вошли в окончательный вариант романа, но они объясняют суть: почему главный герой стал таким. Повеса, гуляка, а почему? Оказывается, всё очень банально: он разочаровался в жизни, потому что его предала его любимая девушка. И после этого у него срывает крышу, и он пошёл во все тяжкие… Мне всегда хотелось это понять. Почему, откуда это пошло. Оттуда это и пошло. Поэтому Онегин поменялся кардинально, это измена довела его до такого состояния, — рассказал Евгений Азманов.

Но лейтмотив постановки не в оправдании Онегина. Он в том, что всё надо делать вовремя:

«Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел».



— Жениться, веселиться, гулять, заводить семью надо вовремя. Останавливаться надо вовремя. Девиз этого спектакля: делай всё вовремя, и будет у тебя всё хорошо. А будешь делать как Онегин — так и закончишь, — говорит 43-летний режиссёр, который сам до сих пор ходит в завидных холостяках. Детей нет.

Выходит, себя и играл?!

Зато какие творческие работы рождаются! На этот раз сценография, костюмы, музыка, режиссура и игра — всё личная заслуга Евгения Азманова.

Получилось модно и современно: элементы классики в костюмах успешно сочетаются со стилем минимализма. Много интересных и ярких деталей: властная мать Татьяны и Ольги Лариных в исполнении Любови Есаковой (Кабановой) появляется на сцене с хлыстом в руках.

4B73219B-485D-4C32-8D55-4B9D5E706571.jpeg+2024-05-23-21.52.02+niz.jpg

Огромный лохматый медведь из страшного сна Татьяны — это гигантский серый Мишка Тедди, который одновременно и символ влюбленных.

A4DEA184-6127-4B9A-8935-7A5DCF48A0F0.jpeg+2024-05-23-21.52.02+niz.jpg

DD1A9ECF-B1B6-4B2E-BC25-E28BCD7EF84F.jpeg+2024-05-23-21.52.02+niz.jpg

А каким безумным скопищем масок, фриков и чудовищ показана «ярмарка невест» Москва! Ведь это и есть настоящий страшный сон.

6C65CB1E-EF26-4E90-9DB7-965CC4779CC7.jpeg+2024-05-23-21.52.02+niz.jpg

DA813779-9304-4201-B067-30CE8699F036.jpeg+2024-05-23-21.52.02+niz.jpg

12A7D26F-1034-4D12-A72C-BB02622B94A5.jpeg+2024-05-23-21.52.02+niz.jpg

20509456-8D05-419A-A3F3-7F0F3602A881.jpeg+2024-05-23-21.52.02+niz.jpg

F23E160F-4CE6-46D8-80AB-AACDCBBFB505.jpeg+2024-05-23-21.52.02+niz.jpg

В начале и в завершении постановки герои спектакля надевают на лица (и в жизни) модные маски в технике оригами. У Татьяны — маска зайчика, у Онегина — то ли серого волка, то ли чудовища…

A2773FA5-7BA0-4D56-88A4-8B7BF04D12CB.jpeg+2024-05-23-21.52.02+niz.jpg

37A300E6-A9BE-4633-A480-7CA983DD7A86.jpeg+2024-05-23-21.52.02+niz.jpg

Кстати, зайчик появляется совсем не случайно. Он тоже от Пушкина, который сравнивает Татьяну с зайчиком:

«Ждала Татьяна с нетерпеньем,
Чтоб трепет сердца в ней затих,
Чтобы прошло ланит пыланье.
Но в персях то же трепетанье,
И не проходит жар ланит,
Но ярче, ярче лишь горит...
Так бедный мотылек и блещет
И бьется радужным крылом,
Плененный школьным шалуном;
Так зайчик в озими трепещет,
Увидя вдруг издалека
В кусты припадшего стрелка».

По задумке режиссёра, зайчик — это с одной стороны невинность, c другой — плодовитость. Зайчик — белый и пушистый, но как раз оригами-маска выглядит совсем не такой.

Для камерной сцены выбрали материалистичные декорации — мрачные бетонные стены, которые одновременно становятся и чистым листом для героев, и школьной доской для хрестоматийных выдержек из Пушкина: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей», наивных строк: «Кто любит более тебя, пусть пишет далее меня», и наскальной живописи как сейчас на заборах и стенах подъездов — ведь молодость одинакова во все времена.

86D102FE-A712-4B0E-BCB0-F7BF1E06060E.jpeg+2024-05-23-21.52.02+niz.jpg

E1E01045-E452-4F76-AC71-9B6D9943BF3B.jpeg+2024-05-23-21.52.02+niz.jpg

Среди крестиков и ноликов — портреты влюблённых, в которых ясно читается: прототип Ленского – это сам Пушкин. Поэтому своими кудрями так похож на Александра Сергеевича исполнитель роли Владимира Ленского Павел Чумаков.

5C7BBDF9-E5C4-40CB-BAA6-B11622BA86ED.jpeg+2024-05-23-21.52.02+niz.jpg

9C703D5C-889F-4503-897E-60C4175F2EFB.jpeg+2024-05-23-21.52.02+niz.jpg

9758D932-1046-4968-AAF0-E82EEEAC0C62.jpeg+2024-05-23-21.52.02+niz.jpg

0A9D97DD-724F-425C-BE67-51815DD8063D.jpeg+2024-05-23-21.52.02+niz.jpg

Но хороши в спектакле не только Онегин и кудри Ленского. Хороша и Татьяна в исполнении молодой артистки Ксении Пудовкиной.

4AF4509C-F525-425B-85A9-322380B4E07A.jpeg+2024-05-23-21.52.02+niz.jpg

Итак, она звалась Татьяна

— Мы пытались найти что-то новое, потому что текст знаком всем со школьной скамьи. Все привыкли видеть Татьяну меланхоличной, скромной. Мы пытались найти моменты, где она может похулиганить, быть немного бунтаркой. У нас получилась музыкально-литературная композиция, которая отличается от обычного спектакля. У нас не было пьесы. Приходилось много работать с текстом — надеюсь, мы Александра Сергеевича Пушкина не подвели. Считаю, что моя работа пока сырая — мы в процессе. Но с каждым спектаклем мы будем её совершенствовать и улучшать. Сыграть Татьяну — это определенный уровень. Мне очень повезло, что во время учёбы в институте на курсе сценической речи мы делали работу по «Онегину» — текст мне знаком с тех пор. Это стало маленьким преимуществом, — рассказала Ксения Пудовкина.

47BB1812-282C-424A-913D-8D05F9327632.jpeg+2024-05-23-21.52.02+niz.jpg

6B60974E-DC7A-415A-87AC-4C785FC1C728.jpeg+2024-05-23-21.52.02+niz.jpg

5D610274-49B7-49D8-B96E-92D48F141760.jpeg+2024-05-23-21.52.02+niz.jpg

Поскольку год юбилейный для Пушкина, cпектакль «Онегин» ждёт фестивальная судьба: его уже пригласили на «Мелиховскую весну» в музей-заповедник Чехова и в Сергиев Посад.

театр
спектакль
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru