В Задонске спасатели помогли упавшей с обрыва 88-летней женщине

Выбраться самостоятельно пенсионерка не могла.



Сотрудники межрайонной поисково-спасательной службы № 1 спасли 88-летнюю женщину, которая упала с обрыва у реки Дон. Инцидент произошёл днём 22 мая в Задонске.«Пенсионерка во время прогулки залюбовалась речным пейзажем и, споткнувшись об камень, сорвалась с крутого обрыва. Выбраться самостоятельно она не смогла, поэтому понадобилась помощь спасателей», — рассказали в управлении государственной противопожарной спасательной службы.Спасатели оказали женщине первую помощь. От госпитализации она в дальнейшем отказалась.