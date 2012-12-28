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Происшествия
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сегодня, 18:29
В Задонске спасатели помогли упавшей с обрыва 88-летней женщине
Выбраться самостоятельно пенсионерка не могла.
«Пенсионерка во время прогулки залюбовалась речным пейзажем и, споткнувшись об камень, сорвалась с крутого обрыва. Выбраться самостоятельно она не смогла, поэтому понадобилась помощь спасателей», — рассказали в управлении государственной противопожарной спасательной службы.
Спасатели оказали женщине первую помощь. От госпитализации она в дальнейшем отказалась.
Фото УГПСС по Липецкой области
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