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В России
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сегодня, 16:36
В РФ снизился индекс промышленного оптимизма
В текущем месяце индикатор промышленного оптимизма российских предприятий находится на минимальном уровне с начала 2023 года.
Основной причиной, как отмечает автор исследования Сергей Цухло, стало снижение оценок спроса со стороны компаний до отрицательных значений. Он добавил, что данные по июню из-за большего количества рабочих дней будут более показательными.
Удовлетворенность продажами опустилась менее значительно — лишь на пять процентных пунктов после апрельского локального максимума. Оценки запасов готовой продукции после шести месяцев избыточности ушли в недостаточность.
По словам Цухло, однозначно интерпретировать данные сложно. Промышленность либо утратила уверенность в возможности обеспечить достаточный выпуск продукции, либо больше не верит, что на нее сохранится наблюдавшийся ранее спрос.
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