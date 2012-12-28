Хлевенец лишился машины и отправился в колонию за пьяную езду

Мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

Хлевенец выслушал суровый приговор за пьяную езду. При этом у мужчины уже была судимость за совершение аналогичного преступления.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ещё 25 мая 2021 года мужчина выслушал свой первый приговор за пьяную езду по части первой статьи 264.1 УК РФ. А 28 сентября 2023 года он снова сел за руль автомобиля «ВА3-21053» пьяным и поехал на мясокомбинат. Но на прилегающей к зданию предприятия парковке к нему подошёл сотрудник ДПС и потребовал пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что водитель ответил отказом.В результате по части 2 статьи 264.1 УК РФ водитель получил год лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на 3 года.Автомобиль «ВА3-21053» конфискован в пользу государства.