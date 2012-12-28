Атмосферный фронт принесет в Липецкую область на один день дожди с грозами

Тем не менее на улице — до 27 градусов тепла.

22 мая через территорию Черноземья с северо-запада на юго-восток будет перемещаться атмосферный фронт циклона с центром над севером Урала, в Липецкой области в зоне фронта пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, при грозе порывы ветра могут достигать 16 м/сек. 23 и 24 мая атмосферное давление будет расти, осадки прекратятся.Среднесуточные температуры воздуха составят: 22 и 23 мая - 16-17 градусов тепла, что около климатической нормы, 24 мая — 12-14 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 мая в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный, 7-12 м/сек, при грозе порывы до 16 м/сек. Температура воздуха ночью от +7 до +12 градусов, днем — от +22 до +27 градусов.В Липецке переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, гроза. Температура ночью — от +8 до +10 градусов, днем — от +24 до +26 градусов.День 22 мая стал самым теплым в Липецке в 1939 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году — 0 градусов.