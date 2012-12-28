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Погода в Липецке
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30 минут назад
Атмосферный фронт принесет в Липецкую область на один день дожди с грозами
Тем не менее на улице — до 27 градусов тепла.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 22 и 23 мая - 16-17 градусов тепла, что около климатической нормы, 24 мая — 12-14 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 мая в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный, 7-12 м/сек, при грозе порывы до 16 м/сек. Температура воздуха ночью от +7 до +12 градусов, днем — от +22 до +27 градусов.
В Липецке переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, гроза. Температура ночью — от +8 до +10 градусов, днем — от +24 до +26 градусов.
День 22 мая стал самым теплым в Липецке в 1939 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году — 0 градусов.
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