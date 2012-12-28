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Общество
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сегодня, 18:55
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«Мужчина в неестественной позе лежит на козырьке подъезда»
На вызов приехали полицейские и медики.
Однако все оказалось вовсе не так. Как только к дому приехали машины спецслужб, мужчина поднялся и влез в подъезд через окно. Он был пьян. Как он оказался на козырьке, не помнит.
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