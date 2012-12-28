«Мужчина в неестественной позе лежит на козырьке подъезда»

На вызов приехали полицейские и медики.

В минувшее воскресение на Единый номер вызова служб экстренного реагирования «112» позвонил житель многоэтажки на Боевом проезде, 19 и сообщил, что на козырьке подъезда в неестественной позе лежит мужчина. На нем также не было обуви. Для звонившего не было никаких сомнений в том, что незнакомец упал с высоты.Однако все оказалось вовсе не так. Как только к дому приехали машины спецслужб, мужчина поднялся и влез в подъезд через окно. Он был пьян. Как он оказался на козырьке, не помнит.