На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

С перебоями подачи холодной воды из-за плановых ремонтных работ на сетях 21 мая столкнутся жители трех районов города, предупредили в «РВК-Липецк». А в пяти районах ожидается понижение давления холодной воды.



С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, №№ 5, 7, 7/1, 9, 11а по улице Папина, №№ 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8 по улице Доватора, №№ 22, 22а по проспекту Победы, №№ 38, 40, 42, 44 по проспекту Мира, №№ 2, 4, 4 к.1, 6 по улице 9 Мая, №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 по улице Прокатной, № 8 по улице Литаврина.Воду подвезут по адресам: улица Доватора, 8, проспект Мира, 44, улица Литаврина, 8.Кроме того, с 11:00 до 15:00 возможно понижение давления холодной воды в домах микрорайонов №28, №29, Европейский, Победа, Сырский Рудник. Воду подвезут по заявкам потребителей.После окончания ремонтных работ возможно повышение мутности воды.21 мая плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета без света на период до трех часов для каждого отдельного домовладения останутся потребители на улицах Гагарина, Тельмана, Шевченко, 40 лет Октября, Свободный Сокол, Северной, Пархоменко, Римского-Корсакова, Студеновской, Ангарской, Ново-Весовой, Ударников, Жактовской, Прудной, Рудничной, Базарной, Исполкомовской, Технической, Баумана, Цементников, Добровской, Железногорской, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Тихой, Ярославской, Береговой, Волжской, Леваневского, Пляжной, Санитарной, Басинского, Бахаева, Дальней, Знаменского, Красивой, Полунина, Фабричной, Дорожной, Зареченской, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, Арсеньева, Газина, Литейной, Пожарского, Тамбовской, Ушинского, на площадях Константиновой, Аксакова, Заводской, в переулке Узорном, по проезду Шишкина, в садоводчествах «Сокол», «Металлург-3», «Монтажник».С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат улицы Титова, 6-й Гвардейской Дивизии, Володи Бачурина, Клавдии Шаталовой, Краснознаменную, Молодежную, Кондарева, Ладыгина, Бригадную, Добровскую, Железногорскую, Локомотивную, Фрунзе.