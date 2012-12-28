Бугаков настроен бороться до последнего, Медведев считает, что футболистов насилуют

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров «Металлурга» и «Новосибирска».

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- Липецк - хорошая неуступчивая команда с качественными футболистами, которые и до этого играли в приличных командах. По содержанию игры весной и в Новосибирске, и в Липецке ваша команда сыграла на голову сильнее, чем удачной для себя осенью. Во-первых. За счёт того, что зимой липчане качественно усилились. И игра стала совершенно другой: в первой части сезона превалировали эмоции и борьба, сейчас на поле у «Металлурга» уже больше конструктива.





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