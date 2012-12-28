С фейкового аккаунта «развели» сотрудницу муниципального учреждения на 775 тысяч рублей
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Бугаков набрал первое очко в качестве и.о., на следующей неделе у «Металлурга» может появиться новый тренер
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
С фейкового аккаунта «развели» сотрудницу муниципального учреждения на 775 тысяч рублей
Бугаков набрал первое очко в качестве и.о., на следующей неделе у «Металлурга» может появиться новый тренер
Спорт
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сегодня, 00:14
Бугаков настроен бороться до последнего, Медведев считает, что футболистов насилуют
Послематчевая пресс-конференция главных тренеров «Металлурга» и «Новосибирска».
Правда, шансов «Металлургу» на сохранение прописки в сильнейшей «Золотой» подгруппе второго дивизиона она не прибавила, но 45-летний специалист призвал не терять надежду.
- Качество сегодняшней игры внушает определённый оптимизм, - сказал Бугаков, - Будем бороться до конца, пока остаются хотя бы теоретические шансы.
Пребывание в запасе лидера атак липчан Артура Арустамяна и отсутствие даже в заявке защитника Степана Комара тренер объяснил мышечными спазмами, вызванными плотным графиком матчей.
Спросили у наставника и как долго он будет оставаться исполняющим обязанности, и когда у «Металлурга» появится полноценный тренер – сам Бугаков или кто-то другой.
- Меня приглашали исполнять обязанности, а как долго это продлится, не сказали, - развёл руками специалист, стоял у руля команды уже 4 игры – На ваш вопрос ответить не могу.
Выступление 47-летнего наставника «Новосибирска», в прошлом – известного футболиста Алексея Медведева, игравшего в Лиге чемпионов за «Рубин» на «Камп Ноу» против «Барселоны» (0:2), получилось более обширным. А начал он свой спитч с того, что в пух и прах раскритиковал плотный календарь игр в подгруппах «Золото» и «Серебро» второй лиги.
- Мы просто насилуем футболистов таким плотным графиком игр, - горячился гость, - Никто не задумывается, что они тоже – живые люди. Невыносимо играть через три дня на четвёртый, да ещё с такими переездами и перелетами, как сейчас. От этого идут травмы. Взгляните на поле, я же ничего не придумываю – один лежит со сведенными судорогой ногами, второй… Это начинается уже с конца первого тайма. О каком качестве футбола может идти речь в таких условиях?
По словам Медведева, обеим командам сегодня некуда было отступать.
- У Липецка не было побед 5 игр, у нас – 5 игр. Мы чуть удачнее шли, брали ничьи. Но для нас сейчас любая ничья – это уже, как поражение, потому что борьба на верхних местах турнирной таблицы идёт серьёзная.
Гость отметил, что поле было непростым для игры.
- Я знаю, что вчера на нём проводили три матча Юношеской футбольной лиги. Сумасшедшая нагрузка! Работники стадиона даже не успевают восстанавливать газон! Но даже на таком поле обе команды показали интересную игру и я уверен, что зрителям матч понравился. Другой вопрос – реализация моментов. Но это отдельная больная тема.
При этом Медведев, который вместе со своей командой встречался с «Металлургом» и осенью ещё в подгруппе «Серебро» (1:0, 0:0, прим.) нашёл прогресс в игре липчан.
- Липецк - хорошая неуступчивая команда с качественными футболистами, которые и до этого играли в приличных командах. По содержанию игры весной и в Новосибирске, и в Липецке ваша команда сыграла на голову сильнее, чем удачной для себя осенью. Во-первых. За счёт того, что зимой липчане качественно усилились. И игра стала совершенно другой: в первой части сезона превалировали эмоции и борьба, сейчас на поле у «Металлурга» уже больше конструктива.
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