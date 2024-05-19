Бугаков набрал первое очко в качестве и.о., на следующей неделе у «Металлурга» может появиться новый тренер

Шансы остаться в «Золоте» скорее теоретические, но команда продолжает биться.

«Металлург» прервал серию из 4-х поражений, но и победить сегодня тоже не смог. Домашняя встреча с «Новосибирском» завершилась вничью – 0:0. Обе команды не использовали по несколько голевых моментов и обе могут сетовать на невезение, но липчане – чуточку больше.

Стоит отметить, что ничья – любимый результат сибиряков. В последних 6-ти матчах, включая сегодняшний, они разошлись миром с соперниками 5 раз (при одном поражении), но, тем не менее, умудряются держаться на 2-м месте, проходном для первой лиги. Всё потому, что команда Алексея Медведева в 1-м круге обыгрывала почти всех в домашних матчах, которые проводила в манеже. Соперники зачастую терялись в специфических условиях и «Новосибирск» их дожимал. Так было и с «Металлургом», который уступил в крытом помещении – 0:1.

И.о. главного тренера липчан Дмитрий Бугаков вновь показал, что не боится экспериментов. В запасе он оставил лидера атак Артура Арустамяна, который, правда, весной пока никак не может забить.

Ставка в нападении была сделана на 33-летнего экс-игрока сборной России Максима Григорьева, которого из глубины поддерживал мощный атакующий кулак.





Фото ФК «Металлург»

Самым активным у липчан был ещё один «молчащий бомбардир» - Денис Сёмин, который осенью с 7-ю голами стал лучшим снайпером в пордгруппе «Серебро», а в «Золоте» пока не забивал. Уже в дебюте игры Сёмин ударом с разворота с линии штрафной заставил вратаря Максима Киселёва лететь в нижний угол и переводить мяч на угловой.



Ставка в атаке была сделана на Григорьева (№10)



У сибиряков на 26-й минуте получил травму и не смог продолжить матч капитан команды полузащитник Сергей Нарылков и это, конечно, сказалось на игре гостей. Тем не менее, пару опасных подходов к нашим воротам в конце первого тайма они сделали, но начеку был вратарь Александр Кобзев.



Нарылков продолжить матч не смог



А в самом начале второго тайма вновь обязан был забивать Сёмин: добравшись до мяча в штрафной, он ушёл от защитника и мощно пробил в ближний угол. Со стороны могло показаться, что гостей вновь спас Киселёв, но по характерному звуку на видео ясно, что мяч попал в штангу.

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К слову, «Металлургу» можно сетовать на невезение в последних играх. В прошлой игре в Песчанокопском с «Чайкой» (0:1) соперников тоже выручила стойка ворот после удара Арустамяна.

Тут же инициативу взял на себя игравший справа в обороне Алексей Гречкин. Защитник липчан подключился к атаке, затем убрал мяч под себя, резко устремился в центр и мощно пробил – если бы мяч летел в створ, у Киселёва были бы большие проблемы.







Но самый реальный шанс упустил ближе к концу игры вышедший на замену Илья Глебов. В чужой штрафной лучший бомбардир липчан прошлого сезона выцеливал в дальнюю «девятку», но немного не рассчитал.



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Ничья мало что дала командам в турнирном плане, разве что сибиряки сохранили текущее 2-е место. «Металлург» по-прежнему последний и, пожалуй, лишь победы во всех 3-х оставшихся матчах позволят липчанам надеяться на чудо, т.е. на сохранение прописки в «Золоте».





Отметим, что Дмитрий Бугаков в качестве и.о. главного тренера набрал первое очко у руля профессиональной команды. По информации GOROD48, новый главный тренер может появиться у «Металлурга» уже на следующей неделе и дебютировать во главе команды в следующее воскресенье 26 мая в Уфе.



Бугаков (слева) отпахал уже 4 матча у руля команды. В любом случае, он показал себя весьма перспективным специалистом



«Металлург» - «Новосибирск» - 0:0



«Металлург»: 16.Кобзев. 15.Гречкин. 5.Крикуненко. 42.Лапшов. 2.Елеев. 6.Ведикородный. 8.Дм.Пахомов (23.Тюменцев, 66). 10.М.Григорьев (19.И.Глебов, 66). 7.Д.Сёмин. 11.Борисенко. 87.Максимчук (17.Мосиян, 71).



ФК «Новосибирск»: 35.Киселёв. 67.Ерохин. 25.А.Соловьёв. 15.Редькович. 49.М.Караев. 22.Нарылков (к) (18.Шалаев, 26). 21.Макурин. 88.Тюрин (91.Конев, 63) . 11.Глухов (24.К.Попов, 72). 17.Бамматгереев (6.Ар.Кузьмин, 72). 86.Кобялко (70.Бахарев, 63).



Предупреждения: Гречкин, 28. Елеев, 90+ - Бамматгереев, 32. Редькович, 90+.



Судья А.Маюн (Челябинск). Ассистенты: В.Тройненков (Калуга). А.Сахно (Челябинск). Инспектор Х.Алиев (Кисловодск). Делегат А.Губарьков (Москва).



19 мая. Липецк. Стадион «Металлург». 1 190 зрителей.





