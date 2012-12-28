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сегодня, 09:41
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40-летний липчанин нашёл на улице телефон и может сесть на пять лет
Телефон по пути в школу потерял подросток.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают 40-летнего липчанина. Проходя по улице Минской, он заметил лежащий на тротуаре телефон и забрал его себе.
Телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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