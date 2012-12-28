40-летний липчанин нашёл на улице телефон и может сесть на пять лет

Телефон по пути в школу потерял подросток.

В Липецке раскрыли кражу сотового телефона. Ещё в апреле в отдел полиции №7 с заявлением о краже телефона за 8 тысяч рублей у сына обратилась 35-летняя женщина. Подросток потерял телефон по пути в школу.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают 40-летнего липчанина. Проходя по улице Минской, он заметил лежащий на тротуаре телефон и забрал его себе.Телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.