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сегодня, 09:41
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40-летний липчанин нашёл на улице телефон и может сесть на пять лет

Телефон по пути в школу потерял подросток.

В Липецке раскрыли кражу сотового телефона. Ещё в апреле в отдел полиции №7 с заявлением о краже телефона за 8 тысяч рублей у сына обратилась 35-летняя женщина. Подросток потерял телефон по пути в школу.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают 40-летнего липчанина. Проходя по улице Минской, он заметил лежащий на тротуаре телефон и забрал его себе.

Телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
кража
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Лиза
10 минут назад
Сорокалетний мужчина мог сам заработать себе на телефон, зачем брать чужое? Мог бы по этому телефону позвонить родителям ребёнка и вернуть им телефон.
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Грязинский район
14 минут назад
Бред
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ВоДятел
34 минуты назад
Какая глупость
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А
35 минут назад
Кража это когда крадут. Он его не крал. Как всегда решили повысить раскрываемость.
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Серж
35 минут назад
Да не поднимайте вы ни карты ни телефоны
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Блин
36 минут назад
Так кража или потеря? Вы сами то определитесь. Гриб в лесу нашел - это кража?
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к слову
48 минут назад
А если дворник бросил его вместе с мусором в контейнер, который Экопром отвез на сортировку, где с транспортерной ленты его забрали - будем судить???? кого???? Похоже законы придумывают находу
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Смех
53 минуты назад
Высосали из пальца уголовное дело
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Интересно
58 минут назад
А куда его надо было нести? Кому отдавать? Не поднимать, чтобы отпечатков не было? Полицию вызывать? Разъясните!!!
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мысли в слух
сегодня, 09:55
Что упало, то пропало. Теперь это его вещь
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