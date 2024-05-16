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12
10 минут назад

Первый в России проект по профессиональному сопровождению и трудоустройству студентов стартовал в Липецкой области.

Служба занятости региона поможет трудоустроить по специальности каждого выпускника после окончания ВУЗа или СУЗов. В этом году дипломы защищают 10 тысяч человек.

В каждом районе сейчас активно проходят личные встречи карьерных консультантов и студентов. На них специалисты выявляют навыки, интересы и потребности выпускников. После чего подключают к системе «Патронаж» для дальнейшего взаимодействия по любым вопросам трудоустройства. Карьерные консультанты помогут составить резюме, организуют встречу с работодателем. Буквально за руку проведут выпускника до заключения договора с работодателем.

В Липецкой области достаточно вакансий для молодых специалистов. В базе данных службы занятости около 15 тысяч предложений. Что с лихвой покрывает спрос от учебных заведений.

Региону нужны овощеводы, водители автомобиля, монтажники, электрогазосварщики и другие. Заработная плата в этих сферах начинается от 50 тысяч рублей.

В Липецке выпускники погружаются в мир вакансий в недавно открывшемся Центре молодежной карьеры.

Студентка финансового университета Анастасия Овчинникова, заканчивающая четвёртый курс по специальности «менеджмент организации», в выборе профессии не разочарована.

— Были страхи относительно дальнейшего трудоустройства, но как только увидела количество вакансий, сразу успокоилась. Мне предложили подключится к системе «Патронаж» и я решила попробовать. Можно назвать эту систему продюсерской. То есть, некий продюсер сопровождает клиентов вроде меня, занимается их трудоустройством и продвижением, — говорит Анастасия.

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 В системе зарегистрировано 2500 студентов. Ожидается, что уже к концу мая эта цифра вырастет в 4 раза.

Центр молодежной карьеры – первое и пока единственное подобное упреждение в стране, которое работает с молодежью. Его специалисты помогают погрузиться в мир профессий с помощью виртуальной реальности, проводят мастер-классы,экспресс-тренинги, квиз-игры и даже создают с детьми пластилиновые мультфильмы. Работает с молодежью и единственный штатный талантолог-консультант. Профконсультанты ориентируют юношей и девушек о подходящей сфере деятельности, подбирают работу в соответствии с предпочтениями и составляют план поиска вакансии.

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С начала года центр молодежной карьеры посетили более четырех тысяч студентов и школьников.

Мы спросили, как проходит «полёт» пилотного для всей России проекта у руководителя Центра занятости населения Липецкой области Марии Маслаковой.

— Работа центра направлена на выявление и развитие талантов, а также помощь в подборе профессий для подростков и выпускников. Работодатели приходят в этот центр для встреч с молодежью на Дни карьеры и рассказывают о вакансиях. А сейчас мы занимаемся трудоустройством школьников. Что мы можем им предложить на летних каникулах? Озеленение города, работу делопроизводителями в архивах. Все, что им по силам, — говорит Мария Маслакова.

Мария Маслакова рассказала о методиках, которые Центр применяет для работы с родителями, чьим детям вскоре предстоит выбирать профессию. Настрой в семье, по ее словам, тоже важен, мнение родителей бывает определяющим, и тут главное, не ошибиться, не настаивать категорически на том пути, который видится родителям.

Профориентационную работу в Центре проводят и с самыми маленькими – младшими школьниками. Для них действует программа «Профразведка». Сначала у детей узнают, о каких профессиях им известно, затем предлагают вылепить из пластилина что-то относящееся к этой профессии. По итогам снимают пластилиновый мультфильм, знакомя малышей с разными видами трудовой деятельности и выявляя их склонности к той или иной профессии. Центр молодежной карьеры готов сопровождать ребят с самого юного возраста и до трудоустройства после окончания вуза, колледжа или техникума.

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