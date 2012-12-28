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33 минуты назад

В елецкую колонию пытались перебросить шесть телефонов

А ещё беспроводные наушники и пять USB-проводов.

На режимной территории у исправительной колонии №4 на улице Кротевича в Ельце при попытке переброса партии телефонов был задержан мужчина.

По данным пресс-службы УФСИН России по Липецкой области, при досмотре у задержанного обнаружили и изъяли три свертка, в которых были шесть мобильных телефонов, беспроводные наушники и пять USB-проводов.

Составлен протокол об административном правонарушении, материалы направлены в мировой суд.
УФСИН
колония
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