В Ельце вынесли приговор подросткам, нападавшим на прохожих и отнимавшим сотовые телефоны
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
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Происшествия
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33 минуты назад
В елецкую колонию пытались перебросить шесть телефонов
А ещё беспроводные наушники и пять USB-проводов.
По данным пресс-службы УФСИН России по Липецкой области, при досмотре у задержанного обнаружили и изъяли три свертка, в которых были шесть мобильных телефонов, беспроводные наушники и пять USB-проводов.
Составлен протокол об административном правонарушении, материалы направлены в мировой суд.
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