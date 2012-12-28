Кражу мотоцикла записала камера наблюдения

Подозревают 15-летнего подростка.

В ночь с 12 на 13 мая у 18-летнего липчанина от дома по улице Индустриальной украли мотоцикл за 23 000 рублей.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают 15-летнего липчанина, который шел мимо дома потерпевшего, увидел мотоцикл и решил его угнать. Но завести мотоцикл он не смог и откатил его в гараж у дома для разбора на запчасти для последующей продажи.Похищенный мотоцикл изъят. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы.