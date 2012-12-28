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297
30 минут назад

В Липецкой области объявлен третий уровень авиационной опасности

Управление государственной противопожарной спасательной службы сообщило об объявлении в регионе третьего уровня авиационной опасности.

Сигнал «Авиационная опасность» означает, что получена информация об обнаружении летательных аппаратов, которые потенциально могут угрожать инфраструктурным и гражданским объектам. При получении такого сигнала все службы приводятся в режим максимальной готовности. Зачастую угроза оказывается ложной. Объекты обнаруживают на большом расстоянии и требуется время на их идентификацию и определение курса.

Сегодня такой сигнал был объявлен и в соседней Воронежской области, через час после объявления авиационная опасность была отменена.


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