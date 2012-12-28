Последний платеж по кредиту: закрыть долг и не остаться в должниках

Последний платеж по кредиту прошел, долг перед банком погашен – финал общения с кредитной организацией наступил. Или еще нет?

Практика показывает: последний платеж по кредиту – еще не конец отношений с банком. Завершение сделки с кредитором требует такой же ответственности, как и её заключение. Когда вы перечислили итоговую оплату, следует позаботиться о юридическом оформлении того, что все обязательства выполнены. GOROD48 расскажет о ключевых моментах, на которые стоит обратить внимание.







Немного статистики. Кредиты наличными стали самым популярным видом кредитования у жителей России в январе - марте 2024 года. Как сообщается в материалах Объединенного кредитного бюро (ОКБ) о кредитной активности граждан в первом квартале 2024 года, на их долю пришлось 38%. На втором месте оказалась ипотека (32%% всех кредитных денежных средств), доля кредитных карт составила 18%, автокредитов – 10%, POS-кредитов (разновидность экспресс-кредитования, когда займ можно получить непосредственно в торговой точке на покупку определенного товара) – 2%. Как отмечают в ОКБ, за первые три месяца 2024 года россиянам было выдано 16,67 миллиона кредитов во всех сегментах кредитования на общую сумму 4 триллиона рублей. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года количество выдач сократилось на 8%, а объемы - на 33%

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Важные шаги после оплаты последнего платежа:









О документах перед окончательным закрытием. После финальной оплаты свяжитесь с представителем банка – если есть возможность, лучше посетите отделение банка лично. Перед визитом или во время него закажите справки: о погашении кредита, о состоянии кредитного счета, подтверждающую нулевой остаток на нем, в случае ипотечного кредита – закладную с отметкой о погашении кредитных обязательств. Крайне важно не пренебрегать этим шагом: редко, но бывают такие ситуации, когда из-за сбоя в нужном месте запись о погашении вами кредита отсутствует. Перечисленные выше документы станут доказательством того, что вы выполнили свои обязательства, если по какой-то причине к вам возникнут вопросы.





О закрытии кредитного счета. Кредит обычно выдается клиенту через специальный счет – его называют кредитным или ссудным. В случае с кредитной картой это карточный счет (на него банк выдает кредит и с него же списывает средства на его погашение), а по обычным кредитам счет открывается автоматически. Во время обслуживания действующего кредита банк обычно не берет плату за обслуживание этого кредитного счета, а после закрытия кредита такой счет должен закрыться автоматически, но могут быть нюансы. Например, при итоговом расчете у вас все-таки остался долг в несколько копеек из-за итогового расчета процентов, или же вы переплатили на несколько копеек больше, а при наличии средств счет также нельзя закрыть. В таком случае кредит может числиться погашенным, но вот счёт — действующим. А значит, за его обслуживание всё равно придётся платить. Визит в банк параллельно с последним платежом избавляет вас от подобных рисков.









О снятии обременения при погашении ипотечного кредита. Обременение – это гарантия того, что заемщик без ведома банка не продаст или не обменяет залоговое имущество. После выплаты ипотеки снимать его придется самостоятельно, банк не выполняет эту процедуру автоматически. Для этого следует взять в банке справку о выплате ипотеки и погашенную закладную на квартиру, а затем обратиться в МФЦ с уже полученными бумагами, паспортом, договором ипотеки и свидетельством о праве собственности. Обычно обременение снимается в течение 5-10 дней, а на сайте Росреестра обновляется необходимая информация.





О дополнительном контроле. В качестве дополнительной страховки от непредвиденных неприятностей полезно проверить наличие информации о погашенном кредите в своей кредитной истории. Получить её два раза в год можно бесплатно в бюро кредитных историй. Отчёт из бюро кредитных историй вовремя покажет ошибочные записи о просрочках и активных задолженностях на вашем счёте. Также вы убедитесь в том, что погашенные ссуды числятся закрытыми.

О контроле последнего платежа. Неважно, расплатились вы с ипотекой, автокредитом или потребительским кредитом, убедитесь, что последний платеж дошел до банка. При краткосрочном микрозайме также проверьте, что у вас отсутствует задолженность, а перечисленных средств хватило и на оплату долга, и на комиссию, если средства переводились через какую-либо систему платежей.. Вместе с заявлением о закрытии кредитного счета проверьте, не были ли вам вместе с кредитом предоставлены какие-либо дополнительные банковские продукты (например, премиальное банковское обслуживание, смс-информирование), и если они будут вам не нужны после погашения кредита – также закройте их. Дело в том, что эти продукты наравне с кредитным счётом банки также часто не закрывают автоматически, а в некоторых банках для отказа от этих услуг требуется написать отдельное заявление. Нюансы следует уточнить в кредитной организации при последнем визите, когда будете запрашивать необходимые справки и закрытии кредита и счета.