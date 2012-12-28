На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

Перебои с подачей холодной воды в Липецке 11 мая будут связаны с плановыми ремонтными работами на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1, 6, 8, 9, 17, 17б по улице Папина, №№ 2, 4, 4/1, 6, 8, 10, 10б по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 5а, 7, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, № 22 по проспекту Победы, № 22 по улице Циолковского.Воду подвезут по адресам: улица Доватора, 2, улица Циолковского, 22. После окончания работ возможно повышение мутности воды.11 мая энергетики продолжат плановые работы по установке приборов учета электроэнергии в городском электросетевом комплексе.С 09:00 до 18:00 отключения света (не более трех часов для отдельного домовладения) будут на улицах Артема, Ферросплавной, Черняховского, Дорожной, Зареченской, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, Добровской, Железногорской, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Тихой, Ярославской, по проспекту Мира.