Сегодня в Липецке: спектакль и концерт под открытым небом, путешествие по Африке, назад в СССР
Сегодня в Липецке: спектакль и концерт под открытым небом, путешествие по Африке, назад в СССР
Общество
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23 минуты назад
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Перебои с подачей холодной воды в Липецке 11 мая будут связаны с плановыми ремонтными работами на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Воду подвезут по адресам: улица Доватора, 2, улица Циолковского, 22. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
11 мая энергетики продолжат плановые работы по установке приборов учета электроэнергии в городском электросетевом комплексе.
С 09:00 до 18:00 отключения света (не более трех часов для отдельного домовладения) будут на улицах Артема, Ферросплавной, Черняховского, Дорожной, Зареченской, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, Добровской, Железногорской, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Тихой, Ярославской, по проспекту Мира.
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