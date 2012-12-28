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27 минут назад

Заморозки в Липецкой области продлятся еще один день

11 мая Липецкая область будет находиться в тыловой части уходящего циклона, ожидается вторжение холодного арктического воздуха, ночью заморозки до -5 градусов. 11 и 12 мая с северо-запада на восток будет перемещаться атмосферный фронт, который принесет с собой дожди.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 10 и 12 мая - 5-6 градуса тепла, что на 8-9 градусов ниже нормы, 11 мая – 10 градусов тепла, что на 4 градуса ниже нормы.

8, 9 и 10 мая ночью и утром на территории Липецкой области ожидается опасное агрометеорологическое явление – заморозки до -5 градусов.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура: ночью заморозки до -5 градусов, днем – от +10 до +15 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью заморозки от -1 до -3, днем – от +12 до +14 градусов.

День 10 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1972 году – 2 градуса мороза.
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